Chelsea vs Arsenal HOY: Alineaciones, hora y cómo ver EN VIVO la Carabao Cup

Los clubes de los jugadores ecuatorianos se enfrentan en Stamford Bridge en la semifinal de la Copa de la Liga de Inglaterra

La capital inglesa se detiene este miércoles 14 de enero para un duelo de alto calibre. Stamford Bridge será el escenario donde Chelsea y Arsenal disputen, a partir de las 15:00 (hora de Ecuador, Colombia y Perú), el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Liga.

La mala noticia para la afición sudamericana y principalmente ecuatoriana es la ausencia de Moisés Caicedo. El volante, pieza inamovible en el esquema de los Blues, se perderá el encuentro por acumulación de tarjetas amarillas. Esta baja obliga al técnico Liam Rosenior a retocar su medular, apostando por el joven brasileño Andrey Santos para acompañar al campeón del mundo, Enzo Fernández.

Por el lado de los Gunners, la preocupación se traslada a la zona defensiva. El zaguero tricolor Piero Hincapié se mantiene como duda hasta último momento debido a molestias físicas. De no recuperarse, Mikel Arteta podría dar paso al juvenil Miles Lewis-Skelly para completar la línea defensiva junto a la consolidada dupla de Saliba y Gabriel.

El contexto de ambos equipos presenta un contraste marcado entre Chelsea y Arsenal

Arsenal llega como el sólido líder de la Premier League. El proyecto de Mikel Arteta atraviesa su punto más alto de madurez, exhibiendo el fútbol más coral y consistente del campeonato inglés.

Chelsea vive una etapa de transición bajo el mando de Liam Rosenior. Tras debutar con éxito en la FA Cup ante el Charlton, este duelo representa su verdadera "prueba de fuego" para medir el alcance de su reciente reestructuración táctica.

El historial reciente vaticina un encuentro sumamente cerrado. Su último choque, el pasado 30 de noviembre por liga, terminó en un empate 1-1 con goles de Trevor Chalobah y Mikel Merino.

Aquel precedente dejó claro que, independientemente del momento de forma, los derbis londinenses suelen decidirse por detalles mínimos y una alta carga estratégica. Sin el duelo directo entre ecuatorianos (Caicedo vs. Hincapié), la atención se centrará en la capacidad del Chelsea para frenar la maquinaria ofensiva del líder de Inglaterra.

Chelsea vs Arsenal | Alineaciones en la Copa de la Liga de Inglaterra

Chelsea: R. Sánchez; R. James, W. Fofana, T. Chalobah, Cucurella; Andrey Santos, E. Fernández; Estevao, C. Palmer, L. Delap, P. Neto.

Arsenal: D. Raya; J. Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; M. Zubimendi, D. Rice, M. Odegaard; B. Saka, V. Gyokeres, G. Martinelli

Canales y hora para ver en vivo el partido de Chelsea ante Arsenal



El duelo entre Chelsea y Arsenal se jugará este miércoles 14 de enero, desde las 17:00 (ARG, URU, CHI) y a las 15:00 (ECU, COL, PER). Los aficionados de ambos clubes se podrá ver a través del Plan Premium de Disney+ (para Sudamérica).

