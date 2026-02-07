Barcelona SC vs Inter: todo lo que debes saber antes del duelo en Guayaquil

Barcelona SC e Inter Miami protagonizan el Partido de la Historia en un evento sin precedentes en Ecuador

El Partido de la Historia entre Barcelona SC e Inter Miami de Lionel Messi se jugará el sábado 7 de febrero a las 19:00 en el Estadio Monumental de Guayaquil. La expectativa de lo que será el evento mantiene ansiosos a cientos de fanáticos que ya cuentan con entradas para el ultimo partido de Messi en Ecuador.

Este será la quinta ocasión en la que el astro argentino pise tierras tricolores, y muy probablemente la ultima vez que lo haga como jugador profesional. Como dato no menor, también es la primera vez que Messi se enfrentará a un equipo ecuatoriano en la historia, ya que únicamente había jugado partidos en contra de la Selección ecuatoriana de Fútbol.

El cronograma del evento será:

Aperturas de puertas del Estadio Monumental a las 14:00

Inicio de conciertos de artistas nacionales e internacionales a las 15:00

Inicio del partido a las 19:00

Concierto de Blessd a las 19:45

Hora estimada del final del partido a las 21:00 (tomando en cuenta que el entretiempo podría durar más de 15 minutos)

Fan Fest y venta de entradas de El Partido de la historia

El show no constará únicamente de lo que pase dentro del Estadio Monumental, porque en el exterior del recinto deportivo se desarrollará un Fan Fest para los aficionados que gusten de vivir una experiencia completa el viernes 6 y sábado 7 de febrero desde las 11:00.

El Fan Fest abrió sus puertas desde el viernes 6 de febrero para los hinchas que no cuenten con boletos para el evento principal, en donde DJ Residente pondrá el ambiente musical para todas las personas que asistan ese día hasta las 19:45. Activaciones de marcas, juegos y demás actividades va a ser lo que tendrá el Fan Fest de El Partido de la Historia.

El sábado 7 de febrero también habrá Fan Fest, pero únicamente para los que hayan comprado los boletos para el partido entre Barcelona SC e Inter Miami. DJ Residente junto artistas nacionales harán exhibiciones musicales en vivo para amenizar la tarde y generar un gran ambiente de previa para cuando esté por iniciar el partido

El precio actual de las entradas es de:

Experiencia Messi: $550

Tribuna oeste baja: $140

Adicional suite: $235

Palcos: $180

Tribuna lateral oeste baja: $120

Tribuna este: $90

General norte: $40

General sur: $40

Tribuna este: $40

Las entradas se pueden adquirir en los siguientes lugares:

Boletería del Estadio Monumental

Pollos a la braza Barcelona SC

Mall de sol San Marino

Farmacias Pharmacy’s

Farmacias Cruz azul

