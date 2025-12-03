Athletic vs Real Madrid EN VIVO: Hora y canales dónde ver el partido de HOY | LaLiga

El conjunto merengue está necesitado por el triunfo en el torneo español para recuperar la punta. Conoce los detalles aquí

San Mamés se viste de gala este miércoles 3 de diciembre para un nuevo duelo de LaLiga, pero la fecha 15 no encuentra ni al Athletic Club ni al Real Madrid en su mejor momento. El partido, adelantado en el calendario, se presenta como una auténtica prueba de fuego para ambos conjuntos, con el equipo blanco especialmente urgido a frenar su reciente caída y recuperar el pulso por el liderato.

El conjunto dirigido por Ernesto Valverde llega a su Catedral ocupando la octava posición de la tabla, lejos de las expectativas europeas generadas al inicio de la temporada. Aunque los Leones consiguieron un respiro en su último encuentro liguero al ganar 0-2 al Levante UD, su desempeño general sigue siendo irregular.

La situación en la capital es de máxima tensión. El Real Madrid de Xabi Alonso aterriza en Bilbao en plena mini-crisis de resultados en LaLiga, habiendo encadenado tres empates consecutivos. Esta racha de tropiezos ha provocado que el liderato, que llegaron a ostentar con cinco puntos de ventaja, se esfume, cayendo a la segunda posición de la clasificación por detrás del FC Barcelona.

El vestuario necesita una victoria inmediata para detener la caída, disipar dudas sobre el técnico y demostrar que siguen siendo firmes aspirantes al título.

A pesar de los empates, el poder ofensivo se mantiene como su mejor arma. La figura de Kylian Mbappé (con 23 goles en 19 partidos en todas las competiciones) y la calidad de Jude Bellingham y Vinícius Jr. son las principales esperanzas.

Los blancos no ganan en LaLiga fuera de casa desde el 19 de octubre, una dinámica que deben revertir en un campo históricamente exigente como San Mamés.

El encuentro será un pulso de voluntades. Para el Athletic, es la oportunidad de reivindicarse ante su afición y un rival histórico. Para el Real Madrid, es una sentencia: o apaciguan las aguas con un triunfo o la crisis amenaza con explotar.

El cotejo, por la jornada 15 dela Primera División de España, se podrá disfrutar desde las 13:00 (hora de Ecuador) por las señales de ESPN, Disney+ Premium y Estándar. Será clave para los madridistas y su intención de regresar a la punta.

