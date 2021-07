Aníbal Leguizamón: “No pensamos en la final, vamos por la segunda etapa”

Aníbal Leguizamón llegó a Emelec en 2019 y desde su arribo no había podido celebrar algo con los azules, pero este semestre el trabajo grupal cosechó esa recompensa que tanto venían buscando. Luchadoor, distendido, amable, centrado, creyente en Dios y enamorado de sus dos hijas y su fiel compañera, su esposa, el zaguero del Bombillo le reconoció a EXPRESO que no quiere final en un año en el que han saltado obstáculos con lo que más disfrutan; jugar al fútbol.

- Llegó en 2019, pero recién gana una etapa. ¿Cómo lo vive?

-Siento una alegría muy grande, pero también siento dentro mío que es un paso que hemos dado y que todavía quiero más, siento ese deseo de querer más. Ganar una segunda etapa y salir campeón. Sumar una estrella más en esta institución, me siento a gusto aquí. Es una pena por ahí que la gente no nos acompañe en el campo, pero sabemos que siempre están ahí con nosotros.

Hablando del hincha, le tocó vivir un momento único en la Copa Ecuador enviando el estadio abajo. Hoy, ¿extrañan el hincha?

-¡Uff! Creo que es el gol que todo jugador de fútbol anhela: sobre la hora, estadio lleno, la familia acá y la verdad es que fue una sensación muy linda. Yo creo mucho en Dios y le había pedido poder hacer un gol, y el partido tenía 95 minutos, nos mentalizamos en eso. Anotamos al 85 y al 95. Fue maravilloso, inexplicable. Hubo gente que salió de la platea y se metió a la cancha. Tengo ese video guardado y tengo los mejores recuerdos de ese día. De tanta emoción me desahogué, me arrodillé y cuando veo empecé a disfrutar de la euforia de la gente. Hoy se extraña mucho eso. Además de destacarse institucionalmente, Emelec resalta por su gente que alientan los 90 minutos, cuando viene un rival la gente se hace sentir y nos ayuda mucho. Ojalá el día de mañana este estadio pueda estar repleto de nuevo.

- ¿Fue un desahogo luego de la eliminación copera y el 2020?

-Siempre estuvimos tranquilos, dentro nuestro sabíamos que veníamos trabajando muy bien, por ahí a veces las cosas no se dan, pero sabemos que siguiendo una línea de trabajo, a lo largo o corto plazo los resultados se dan. Quedó a la vista. Llegó a su tiempo y al fin se pudo trasladar en una etapa.

¿Qué hace el grupo ante las criticas desmedidas?

-Las criticas siempre van a estar, pero nosotros sabemos el grupo que tenemos, cómo trabajamos y lo que dejamos día a día. Y eso es lo único que nos importa. Nosotros sabemos que hay críticas constructivas que son para mejorar, pero nosotros somos muy autocríticos.

¿Quiénes dirigen esa autocritica a la interna?

-Lógicamente los mas grandes charlamos del partido, a veces te toca ganar jugando bien o a veces ganar sin merecerlo, pero creo que también nos ha pasado de jugar muy bien, tener muchas ocasiones de gol y no poder ganar el partido. El futbol se trata de esa eficacia, por ahí te toca no embocarla y te vas con un disgusto a casa. Sabes que igual trabajando en la misma línea, todo se tiene que acomodar.

¿Prefiere línea de cuatro o de tres?

-Tenemos jugadores para hacer cualquiera, hay un plantel muy rico en todos los aspectos, por ahí te permite en línea de tres o de cuatro, tenemos muchas opciones, también depende de cómo te va a jugar el rival y qué jugadores tiene. Siempre jugué con las dos. Depende del rival. Me siento cómodo en cualquiera.

Aníbal Leguizamón extraña al hincha millonario en la gradas del Capwell. Miguel Canales León / EXPRESO

- ¿Cuál es la diferencia del Emelec 2020 y el 2021?

-La regularidad. Yo creo que mostramos una regularidad muy buena, hemos sacado puntos muy importantes de visitante y ganado partidos muy difíciles. El grupo se pudo sobreponer. Todo proceso lleva su tiempo. Nos pudimos acoplar muy bien, los chicos que han venido también han logrado una diferencia.

-¿Este Emelec aprendió a sufrir?

-Sí, esas experiencias no tan buenas que tuvimos antes nos hicieron más fuertes como grupo, como jugadores, a todos nos ayudó a crecer y cuando llegó este momento tan lindo uno no quiere soltarlo, porque es algo que nos costó mucho, luchamos mucho por esto, y nos genera una satisfacción enorme haber terminado de esta manera el semestre.

- El año pasado les costó ser fuertes fuera del Capwell, ¿Cuál fue el secreto este año?

-Primero, proponernos sacar la mayor cantidad de puntos posibles de visitante, que es lo que hace la diferencia. Sabemos que de local somos fuertes, pero nos faltaba serlo de visitante y lo logramos. Nos pusimos esa meta, supimos hacer los goles y también aguantarlos porque no todo el tiempo es atacar, también aprender a defender. Solamente perdimos un partido de local en una jugada desafortunada sobre el final, pero el equipo siempre pudo mantenerse de pie en todas las canchas.

- ¿Cómo se levantaron del golpe anímico de la eliminación de Copa Sudamericana?

-Sí, fue un golpe duro, pero con todo lo que hemos pasado tiempo atrás, en el balance sabíamos que tuvimos una mala tarde y una mala tarde te puede dejar fuera de una copa. Pero éramos conscientes del grupo y equipo que teníamos. Hicimos un gran partido a los días contra Independiente con un jugador menos, prácticamente, todo el partido y el rendimiento del equipo fue muy bueno. Pasó lo mismo con Barcelona, jugando casi el segundo tiempo con uno menos y nos llevamos un punto importante para ganar la etapa.

El zaguero central millonario vive un gran momento en el Bombillo y asegura que no quiere final. Miguel Canales León / EXPRESO

- ¿Se sintieron perjudicados por esas jugadas en el Capwell y en el Clásico?

-Hasta cierto punto sí, está a la vista de todos. Pero somos conscientes que tenemos que hacer nuestro trabajo, te genera impotencia, pero somos jugadores de fútbol y eso es lo que hacemos. Este equipo juega al fútbol y sale a proponer donde sea, se va a sobreponer a lo que suceda, y va a seguir intentando conseguir cosas importantes.

- ¿Tuvo otro valor ganar la etapa ante estos fallos?

-Sí, si piensas en el semestre y cada momento que vivimos, fue muy duro, Cargado de muchos partidos, jugando cada dos o tres días y eso hace que sea más valorable. Fue duro, un recorrido complicado.

- ¿Por qué se calentó tanto el Clásico del Astillero?

-Es que es lo lindo del fútbol también, ¿no? Es el folclor, estás adentro, lo vivís al 100 % y ningún equipo quiere regalar nada. Nosotros tuvimos la cabeza fría más allá de lo que ha pasado.

Leguizamón reconoce que casa dentro hay una sincera autocrítica cuando no se juega bien. Miguel Canales León / EXPRESO

-¿Estaban seguros de la etapa luego de ese empate?

-Nosotros sabíamos que había que jugar los partidos y en Manta teníamos que ganar. Para eso trabajamos durante la semana y se nos dio.

-¿Qué sintió con el gol de Dixon Arroyo ante Manta?

-Un alivio, porque fue el primero entonces con ese destrabamos el partido. Cuando un equipo se repliega y pasan los minutos cada vez se hace un poquito más complicado. Por ejemplo, cuando jugamos en el Capwell los rivales nos esperan, se repliegan, cierran espacios, pero cuando marcamos los espacios empiezan a aparecer.

- ¿Qué partidos les dio la confianza para saber que la etapa era suya?

-Yo creo que hubo uno al principio y otro al final. Con Aucas fue un partido durísimo, ida y vuelta, en la altura, los dos equipos quedamos largos. Y luego contra Independiente posterior a Talleres, el equipo demostró el carácter y lo que quería, para lo que estábamos. Fueron claves esos dos.

Leguizamón llegó de Arsenal de Sarandí a Emelec, precisamente es hincha de ese club. Miguel Canales León / EXPRESO

-Vuelven a Copa Libertadores.

-Sinceramente, uno cuando vino a Emelec llegó para conseguir cosas importantes y el club siempre ha jugado Libertadores y la idea de uno era llegar y cumplir ese anhelo de jugar Copa. No me tocó estar con Flamengo en la Copa del 2019, luego no pudimos en el 2020, ni 2021, pero ahora gracias a Dios se nos dio y ansioso por querer jugarla. pero vivo el día a día, logramos algo importante, pero queremos mucho más.

- ¿Cuál de todos sus nuevos compañeros le ha sorprendido más?

-Alejandro Cabeza, porque cuando llegaba sabía de sus características y viéndolo entrenar, por ahí no se le daba al principio en los partidos, pero con Facundo (Barceló) han encontrado la comodidad en el campo y nosotros también, al tener dos referencias arriba, es muy útil. Han hecho una dupla fantástica.

- Cuando llega a casa y se saca el uniforme, ¿Cómo es Aníbal Leguizamón?

-Llego y lógicamente las nenas saltan encima de uno, las acompaño con sus deberes. Hay algo que me gusta mucho y es acompañar a mi niña a danzas, así como mis padres me acompañaron de chico, yo la acompaño a ella. Amo llevarlas a la escuela, irlas a buscar, que sepan que tienen un padre muy presente y que las ama mucho. Solemos ir al cine en familia, ver películas en casa y cuando se duermen un poco temprano, me armo un partidito de play (ríe) con el Liverpool, Manchester City, soy de variar equipos.

-¿Cómo se siente a nivel individual en este 2021?

-Bien, la verdad que vengo de menor a mayor, de acuerdo se fue consolidando el equipo me fui sintiendo mejor. El equipo ha tenido una estabilidad y con un semestre positivo. Pero quiero más, busco más y anhelo mejorar en muchos aspectos. Uno siempre piensa en lo grupal, más que lo individual. Que Emelec gane la segunda etapa, que Emelec gane la Copa Ecuador, que Emelec salga campeón, que compita de buena manera y un objetivo individual que me pongo, es jugar todos los partidos así sean pasando un día. En esta etapa jugué los 15 partidos y es algo que valoro porque para eso me preparo, a esto me dedico y trato de ser lo am profesional posible.

El argentino de 29 años busca su primera nueva estrella junto al Club Sport Emelec. Miguel Canales León / EXPRESO

-Pero con este trajín y desgaste, ¿Cómo se cuida?

-Un buen descanso es parte del entrenamiento. Creo que es muy importante en casa la familia, que mi señora respeta mucho mi tiempo, me cuida con las comidas y eso lo valoro mucho porque en mi casa no solo soy yo, sino que somos un equipo. Mi señora con sus estudios, mis niñas, tratamos de ayudarnos mutuamente y mejorar en todos los sentidos y seguir creciendo. La alimentación, descanso, entrenamiento por las tardes, eso es muy importante.

- Estar en una final es especial, ¿Prefiere jugar una o ser campeón ganando la segunda etapa?

-Nosotros vamos a ir a buscar la segunda etapa, no pensamos en la final, sinceramente. Nuestro objetivo a corto plazo es la segunda etapa, luego veremos si se nos da. Pero la idea es esa.