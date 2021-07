Manta vs. Emelec: El Bombillo quiere el cupo a la final y a la Copa Libertadores

El Manta y Emelec se miden este domingo 18 de julio (15:30 hora de Ecuador) en el estadio Jocay en un partido del que podría salir el ganador de la primera etapa de la LigaPro y ustedes pueden seguir todas las incidencias y el minuto a minuto por la cuenta de Twitter @Recordec y en EXPRESO (expreso.ec).

Al Bombillo, primero en la tabla con 31 minutos, le basta un empate para hacer suya la primera etapa de la LigaPro, y tras a ello, convertirse en el primer finalista del torneo nacional y a su vez, obtener el cupo a la Copa Libertadores de América del 2022.

Para este partido en suelo manabita, los eléctricos no podrán contar en su once estelar al volante colombiano Alexis Zapata, expulsado en el Clásico del Astilllero, y al defensa Marlon Mejía, quien aún no cumple el segundo partido de suspensión luego de ver la tarjeta roja en el duelo ante Independiente del Valle.

Si bien los dirigidos por el español Ismael Rescalvo no tendrán a estos dos valores, recuperan como marcapunta a Romario Caicedo, quien cumplió ya un partido de inhabilitación por acumulación de tarjetas amarillas.

Por su parte, el Manta, que necesita sumar puntos pensando en la tabla acumulada, no tiene a disposición al ofensivo uruguayo Martín Alaniz debido a que cumplirá una sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

Es así como los equipos saldrían con las siguientes alineaciones al campo de juego:

Manta: Piedra; Domínguez, Flor, Mendoza, Romero; Martínez, Domínguez, Bustamante, Piedra; José Angulo y Vinicio Angulo.

Emelec: Ortiz; Caicedo, Leguizamón, Sosa, J. Rodríguez; Carabalí, Arroyo, S. Rodríguez, Rojas; Cabeza y Barceló.

El encuentro será dirigido por el árbitro René Marín.