Adiós leyenda: Kipchoge se despide del circuito 'major' en el Maratón de Nueva York

El atleta keniano dirá adiós en la competencia estadounidense, donde es considerado un hombre récord. Cumplicará 41 años

Eliud Kipchoge es uno de los hombres más representativos de Kenia.

Este domingo 2 de noviembre, el Maratón de Nueva York, en su 54ª edición, no solo buscará reafirmarse como el más grande del mundo, sino que también será testigo de un momento histórico: la despedida del legendario atleta keniano Eliud Kipchoge de las grandes pruebas del circuito internacional. A sus casi 41 años, el "Filósofo de la Maratón" finalmente se estrena en la icónica y temida carrera neoyorquina, el único "Major" que le faltaba por conquistar.

Nueva York es universalmente reconocida como la maratón más exigente de las siete "majors" (que incluyen Boston, Sídney, Tokio, Londres, Chicago y Berlín). Esta reputación de dureza la convierte en el escenario perfecto para el último gran acto de Kipchoge.

El doble campeón olímpico (Río 2016 y Tokio 2020), con once "majors" en su palmarés, ya anunció la trascendencia de esta carrera: "Noviembre, es Nueva York... Es un lugar que ha estado en mi mente por mucho tiempo. Es momento de ir allí antes de embarcarme en mi nueva etapa, corriendo por otras razones, corriendo con un propósito", declaró el keniano, que celebrará su 41º cumpleaños la próxima semana.

Eliud Kipchoge tiene una estatua en la sede de Nike en Portland, Estados Unidos. cortesia

¿El Maratón Más Grande? La Batalla de los Récords

Mientras Kipchoge centra la atención deportiva, el evento en sí tiene su propia contienda: recuperar la corona de "Maratón más grande del mundo".

En 2024, Nueva York estableció un récord con 55.646 corredores cruzando la meta.

Londres le arrebató el título en 2025 al registrar 56.640 'finishers'.

La fiesta del atletismo popular de este domingo 2 de noviembre será crucial para que la 'Gran Manzana' recupere su hegemonía en cifras.

Para añadir un sabor épico a la despedida, Kipchoge compartirá la línea de salida con su histórico y gran rival, el etíope Kenenisa Bekele.

Aunque Bekele dominó las distancias cortas y de pista, la maratón se ha convertido en el territorio indiscutible de Kipchoge, quien lo ha superado consistentemente en la prueba reina. Este será su enésimo, y quizás último, duelo de titanes, elevando la expectación al máximo.

💥¡El último baile de Kipchoge!



La leyenda keniana disputará su primera Maratón de Nueva York en la que, a la vez, será su última major a los 40 años



