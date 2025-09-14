Expreso
pervisestupiñán
Pervis Estupiñán es titular en AC Milan desde su llegada a Italia.cortesia

AC Milan vs Bologna EN VIVO: Dónde ver el partido de Pervis Estupiñán en la Serie A

El lateral izquierdo ecuatoriano vuelve a la acción este domingo 14 de septiembre en el fútbol de Italia. Sigue su juego

Tras un receso de dos semanas por la fecha FIFA, el AC Milan vuelve a la acción este domingo, 14 de septiembre, para enfrentarse al Bologna en un duelo clave por la Jornada 3 de la Serie A 2025-26. El encuentro, que se disputará en el estadio de San Siro, podría significar la segunda victoria consecutiva para los rossoneri, quienes vienen de un triunfo 2-0 ante Lecce en la jornada anterior.

Lea también: (Video) Moisés Caicedo y el golazo que anotó el partido de Chelsea ante Brentford

Se espera que el ataque milanés sea comandado por el delantero mexicano Santiago Giménez, quien ha sido una pieza fundamental en el esquema del entrenador Massimiliano Allegri. El partido también marcará el regreso a la liga italiana del lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán, quien se reincorpora al equipo tras su participación con la selección de Ecuador en las eliminatorias. Estupiñán ha sido un titular inamovible desde su llegada, alineándose tanto en la Serie A como en la Copa Italia.

El historial reciente favorece al Milan, que ha dominado la mayoría de sus enfrentamientos contra el Bologna. Los milanistas no han perdido en 18 de sus últimos 19 partidos de liga contra su rival de turno, con 14 victorias y cuatro empates, marcando 38 goles en el proceso. La única victoria del Bolonia se registró el 27 de febrero de la temporada pasada, con un resultado de 2-1 en el estadio Dall'Ara.

Pervis Estupiñán
Pervis Estupiñán, lateral izquierdo del AC Milan.cortesía
Sin embargo, el Bologna llega a San Siro con la moral alta, tras vencer 1-0 al Como antes del parón. El desafío para el AC Milan no será sencillo, pero la afición confía en que su equipo mantendrá el buen momento y buscará consolidarse en la cima de la tabla.

Canales para ver AC Milan vs Bologna EN VIVO

Este duelo, por la tercera fecha de la Serie A de Italia, podrá ser disfrutada únicamente por la señal de Disney+ Premium a partir de las 13:45 de Ecuador. Es decir, no se verá por los canales convencionales de ESPN.

