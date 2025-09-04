Cuenca tendrá el monumento al Revólver Anudado

Se firmó un acuerdo conjunto entre autoridades de la ciudad y Non-Violence Project Foundation

En Cuenca se instalará el monumento 'El Revólver Anudado' tras su declaratoria de Embajadora de la No Violencia.

Cuenca fue declarada ciudad embajadora de la 'No violencia' por parte de Non-Violence Project Foundation. Se instalará el monumento insigne de la causa en la urbe morlaca.

Con un evento en el Parque Calderón, al que asistieron autoridades locales como el alcalde Cristian Zamora, el prefecto Juan Cristobal Lloret y la rectora de la Universidad de Cuenca, María Augusta Hermida, además del representante de No-Vionence Project Foundation en Quito Víctor Huerta Jouvin se firmó el acuerdo de declaratoria.

RELACIONADAS Calle Larga es el alma de Cuenca

Detalles de la declaratoria

Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, destacó a este reconocimiento como el resultado del trabajo conjunto que han ejecutado las autoridades y la sociedad civil para que la ciudad se conserve con una de las más seguras de la región y del país.

"Está declaratoria viene en un momento difícil y crítico que vive nuestro país y ante la cual no podemos cerrar los ojos. Pero queremos ser luz en medio de tanta oscuridad y comenzar a trabajar en conjunto por la paz en nuestro país" dijo Zamora.

Marco Rubio califica a Ecuador como "socio clave" de Estados Unidos Leer más

Víctor Huerta Jouvin, representante de Non-Violence Project Foundation, destacó a la ciudad como un ejemplo de lucha y superación en su intento de crear entornos de paz y tranquilidad.

RELACIONADAS Helados de antaño endulzan el Centro Histórico de Cuenca

En el marco del evento se destacó el reconocimiento que obtuvo la ciudad en el ranking sobre el Índice de Calidad de Vida 2025 de Numbeo, en el cual la ciudad se posicionó como una de las localidades con mejor calidad de vida y como la más segura de América del Sur.

Monumento del Revólver Anudado

En este marco, la capital azuaya será la primera ciudad en Sudamérica en levantar el monumento “The Knotted Gun” (El Revólver Anudado), la escultura reconocida como emblema de paz y no violencia.

(Te invitamos a leer: Acuerdo entre Ecuador y Corea del Sur: Conozca el proceso pendiente para su vigencia)

Así el alcalde de la capital azuaya hizo un llamado a los cuencanos a sugerir locaciones en donde debería emplazarse este monumento. Adelantó algunas opciones representativas para la ciudad como el parque La Paz y el parque La Libertad.

El Revólver Anudado fue creado en 1988 por el artista sueco Carl Fredrik Reuterswärd e instalada originalmente en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!