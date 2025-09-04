Nueva ruta aérea Cuenca–Macas operará tres veces por semana

Se realizarán seis vuelos a la semana para conectar a las provincias de Azuay y Morona Santiago

Tres días a la semana se realizarán vuelos con la ruta Macas- Cuenca. La cobertura de este nuevo servicio está a cargo de Aerosangay.

Thaiz Molina, gerente de Aerosangay, informó que los vuelos se realizan en una nueva aeronave que fue adquirida en Estados Unidos, ampliando la capacidad para el traslado de pasajeros y de carga.

Detalles de los vuelos

La aeronave podrá trasladar a un máximo de 10 pasajeros (incluido el piloto) y hasta 1.600 libras de carga. El valor del vuelo es de $80 mientras que la libra de carga tiene un costo de 0.70 dólares.

Los niños menores de dos años no pagan su boleto y los pasajeros pueden volar con un equipaje de hasta 25 libras y uno ejecutivo.

Molina señaó que la ruta está en periodo de prueba por tres meses y que durante este tiempo se cubrirá tres vuelos a la semana lunes, miércoles y viernes con la salida desde Macas a las 09:00 y el retorno desde Cuenca a las 16:00. El viaje dura aproximadamente 25 minutos.

La compañía cuenta con una oficina en la segunda planta del aeropuerto Mariscal La Mar, en Cuenca, y desde este punto se pueden adquirir los boletos. También se lo puede hacer de forma virtual en la agencia Albura.

La genrente de la empresa adelantó que en 18 meses se sumará una nueva aeronave con capacidad para 28 personas para ampliar la oferta de viajes.

Aerosangay ofrece el servicio de taxiaereo en la Amazonía y lleva en el mercado desde hace 15 años. Hasta la actualidad su atención se ha enfocado en realizar evacuaciones médicas hacia Cuenca, transporte de carga y pasajeros entre comunidades.

