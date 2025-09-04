Velocidad se reducirá en av. Ruta Viva y Simón Bolívar, en Quito

La AMT aplicará dispositivos para obligar a bajar la velocidad en Quito en la Ruta Viva

Los canalizadores viales fueron colocados en cuatro puntos de la avenida Ruta Viva, para obligar a los conductores a reducir la velocidad.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que ha instalado elementos de pacificación vial a lo largo de la avenida Ruta Viva, en la intersección con la av. Simón Bolívar, para obligar a los conductores a reducir la velocidad durante 12 horas.

La entidad municipal señaló que aplicará los dispositivos en dos horarios:

De 06:00 a 18:00 en la Ruta Viva, en los kilómetros 1, 2, 4 y 8. Frecuentes en el sector Masgas y en la autopista General Rumiñahui.

El dispositivo se trata de la colocación de varias estructuras anaranjadas, conocidas como canalizadores viales (barreras Jersey) a lo largo de la Ruta Viva, con lo cual se redujeron los carriles de circulación, que pasaron de tres a dos.

Controles con alcotest en Quito

Además del dispositivo de reducción de velocidad, la entidad municipal realiza controles con alcotest a los conductores de buses se transporte urbano. Ayer, los agentes efectuaron la verificaron de los transportistas que circulaban por diferentes vías.

Los operativos se desarrollaron luego de que se reportó que un motociclista circulaba alcoholizado, cuando llevaba a su hija a la escuela, según reportó Ecuavisa.

👮🏻‍♀️ #GestiónAMT | 🫡 Realizamos operativos de alcotest a conductores de transporte público.



Si bebes no conduzcas.

📊 No seas parte de las estadísticas.



🚘 Al conducir con responsabilidad

☀️ #QuitoRenace pic.twitter.com/GkZkcH4E1h — AMTQuito (@AMT_Quito) September 3, 2025

También se ejecutan inspecciones al cumplimiento de las frecuencias de transporte público. Las operaciones se han intensificado en Quito, luego del inicio de clases en los primeros días de septiembre.

