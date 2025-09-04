Explosión por fuga de gas en local de Quito deja una persona herida

La víctima presenta quemaduras de segundo grado. Un local resultó afectado por la explosión de gas en Quitumbe

Una persona resultó herida con quemaduras, tras una explosión por fuga de gas en Quitumbe.

Una explosión causada por la fuga de gas se registró la mañana de este 4 de septiembre de 2025 en un local ubicado en el sector de Quitumbe, sur de Quito.

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que la emergencia se trató de una deflagración, que se dio por la "fuga y acumulación de gas en un lugar cerrado y hay una chispa que lo enciende brevemente".

La explosión dejó una persona herida. El paciente fue atendido por los paramédicos de los bomberos, pues tenía quemaduras de segundo grado en sus extremidades.

El ECU 911 señaló que la persona afectada fue trasladada a una casa de salud para que reciba atención médica especializada.

La fachada de un local está afectada

La fuerza de la explosión provocó daños en la fachada de un local. La puerta enrollable tenía una rotura en un costado. Además, una estructura metálica de una ventana se desprendió. Había pedazos de la mampostería sobre la vereda y calle.

Los bomberos recomendaron a la ciudadanía que revise las instalaciones de gas para evita incidentes.

