Seguridad vial en Ruta Viva: AMT instala canalizadores para reducir accidentes

Dispositivos de pacificación operan de 06h00 a 18h00 en Ruta Viva y Simón Bolívar, según la AMT

AMT refuerza operativos para controlar el exceso de velocidad en vías de alta siniestralidad.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) refuerza la seguridad vial en las principales vías de Quito, con especial atención a la Ruta Viva, uno de los corredores más transitados y con alta siniestralidad. La medida busca que los conductores disminuyan la velocidad y circulen de manera más segura.

Cifras alarmantes de siniestralidad

En la Ruta Viva, los dispositivos de pacificación vial ya se han instalado en los kilómetros 1, 2, 4 y 8. Según datos de la AMT, en lo que va del 2025 se han registrado 54 siniestros, con 49 personas lesionadas y 11 fallecimientos. Estas cifras convierten a esta vía en un punto crítico para la movilidad en el sur y este de la ciudad. Mientras que en la autopista Simón Bolívar, donde en 2025 se registraron 269 accidentes, 156 heridos y 27 muertes, se han instalado ya canalizadores.

Los canalizadores viales y conos están activos de lunes a domingo, entre las 06h00 y 18h00, y se mantienen de manera permanente en sectores estratégicos como la autopista General Rumiñahui, Masgas y la misma Ruta Viva. Esta iniciativa forma parte de los operativos de pacificación, contraflujos y cierres viales que la AMT realiza en toda la capital.

Para garantizar la efectividad de estas medidas, la AMT adquirió en 2025 8.033 conos y 825 canalizadores viales (Barreras Jersey), tras no contar con logística de señalización desde 2023.

En este horario se instalarán los pacificadores viales

Los dispositivos también se utilizan en situaciones de siniestros de tránsito, trabajos en vías y otros cierres que requieren control de la movilidad.

La AMT informa a los conductores y peatones sobre los horarios y sectores donde operan los dispositivos de pacificación vial para garantizar la seguridad en las principales vías de la ciudad.

Los canalizadores y conos estarán activos de 06h00 a 18h00 en la Ruta Viva y la Avenida Simón Bolívar, ayudando a reducir la velocidad y prevenir accidentes en estos corredores de alto tráfico.

De manera permanente, los dispositivos se mantienen en el sector MASGAS y la Autopista General Rumiñahui, reforzando la seguridad vial y la organización del tránsito en zonas críticas.

