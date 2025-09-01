Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cuenca

IMG_20250901_091605
En la Unidad Educativa César Dávila Andrade se llevó a cabo el evento de inauguración del nuevo año escolar en Cuenca.Claudia Pazán

184.499 estudiantes inician el nuevo año lectivo en Azuay

La entrega de textos escolares y uniformes se completará hasta octubre 

Con un acto oficial en la Unidad Educativa César Dávila Andrade, se inauguró el nuevo periodo escolar en la capital azuaya. Un total de 134.298 estudiantes del sector público, privado, fiscomisional y municipal serán parte del periodo 2025-2026 en Cuenca.

RELACIONADAS

El evento contó con la presencia del viceministro de Educación, Gustavo Ayala, autoridades locales, de la institución y estudiantes de los niveles de inicial y bachillerato.

Durante el acto inaugural algunos padres de familia pidieron que este año sea más oportuna la entrega de los textos escolares dado que el año anterior algunos recibieron su material educativo a más de la mitad del periodo escolar.

RELACIONADAS

Así, Ayala afirmó que se completará la entrega de los textos escolares y uniformes (en todo el país) hasta octubre debido a "problemas logísticos por el pago de estos procesos".

Además, se puntualizó que el 17% de la infraestructura educativa a nivel nacional debe recuperarse y para esto destinarán un monto de $125 millones entre el presupuesto propio, alianzas público-privadas y financiamiento de organismos internacionales. "Azuay tiene el mejor nivel de infraestructura a nivel nacional pero sí existirá intervención en esta zona", puntualizó Ayala.

(Te invitamos a leer: Aquiles Álvarez acepta invitación del Gobierno antes de la llegada de Marco Rubio)

Sobre la deserción escolar, el funcionario destacó como una disminución importante el haber pasado de 1.88 a 1.77 por ciento entre los dos últimos años escolares.

Gustavo Sánchez, coordinador zonal de Educación, puntualizó que en Azuay se inicia el año académico con una deserción del 1%.

Control a instituciones particulares en Cuenca 

El control para evitar el direccionamiento en la compra de útiles escolares, libros y uniformes en instituciones particulares de Cuenca deja cuatro expedientes abiertos y en proceso de investigación en la Coordinación Zonal de Educación.

alcalde Pabel Muñoz

Pabel Muñoz anuncia que Quito no dará más recursos a la Policía Nacional

Leer más

Sánchez puntualizó que en un plazo de 90 días se tendrá el resultado de los procesos administrativos abiertos y se conocerán las sanciones que se aplicarán. "No emitimos medidas cautelares, pero si generar sanciones a las instituciones que no cumplan con las disposiciones. Tenemos una que posiblemente caiga en un hecho muy grave", adelantó el coordinador.

Las sanciones pueden ir desde multas económicas de hasta 50 salarios básicos y llegar al cierre del plantel en caso de ser reincidente.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ucrania afirma que Rusia está detrás del asesinato del expresidente del Parlamento

  2. Hipermarket llega a Daule Vial 1 con premios y gran acogida

  3. Quito vivió un fin de semana violento, con al menos tres muertes

  4. Luto en el cine ecuatoriano por la muerte del documentalista Pepe Yépez

  5. Pacientes renales bloquean vía Babahoyo–Jujan: exigen pagos urgentes al Gobierno

LO MÁS VISTO

  1. Mundial de Desayunos de Ibai: último día para que Ecuador derrote a Perú, vota aquí

  2. Mundial de Desayunos Ibai Llanos: ¿Quién ganó entre Ecuador y Perú?

  3. Aquiles Álvarez sobre nuevo paso elevado en Urdenor: "Acabará con un dolor de cabeza"

  4. Úrsula Strenge y su hija Camila volvieron a casa en Guayaquil

  5. ¿La pelea Estados Unidos vs Venezuela podría impactar a Ecuador?

Te recomendamos