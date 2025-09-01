184.499 estudiantes inician el nuevo año lectivo en Azuay

La entrega de textos escolares y uniformes se completará hasta octubre

En la Unidad Educativa César Dávila Andrade se llevó a cabo el evento de inauguración del nuevo año escolar en Cuenca.

Con un acto oficial en la Unidad Educativa César Dávila Andrade, se inauguró el nuevo periodo escolar en la capital azuaya. Un total de 134.298 estudiantes del sector público, privado, fiscomisional y municipal serán parte del periodo 2025-2026 en Cuenca.

El evento contó con la presencia del viceministro de Educación, Gustavo Ayala, autoridades locales, de la institución y estudiantes de los niveles de inicial y bachillerato.

Durante el acto inaugural algunos padres de familia pidieron que este año sea más oportuna la entrega de los textos escolares dado que el año anterior algunos recibieron su material educativo a más de la mitad del periodo escolar.

Así, Ayala afirmó que se completará la entrega de los textos escolares y uniformes (en todo el país) hasta octubre debido a "problemas logísticos por el pago de estos procesos".

Además, se puntualizó que el 17% de la infraestructura educativa a nivel nacional debe recuperarse y para esto destinarán un monto de $125 millones entre el presupuesto propio, alianzas público-privadas y financiamiento de organismos internacionales. "Azuay tiene el mejor nivel de infraestructura a nivel nacional pero sí existirá intervención en esta zona", puntualizó Ayala.

Sobre la deserción escolar, el funcionario destacó como una disminución importante el haber pasado de 1.88 a 1.77 por ciento entre los dos últimos años escolares.

Gustavo Sánchez, coordinador zonal de Educación, puntualizó que en Azuay se inicia el año académico con una deserción del 1%.

Control a instituciones particulares en Cuenca

El control para evitar el direccionamiento en la compra de útiles escolares, libros y uniformes en instituciones particulares de Cuenca deja cuatro expedientes abiertos y en proceso de investigación en la Coordinación Zonal de Educación.

Sánchez puntualizó que en un plazo de 90 días se tendrá el resultado de los procesos administrativos abiertos y se conocerán las sanciones que se aplicarán. "No emitimos medidas cautelares, pero si generar sanciones a las instituciones que no cumplan con las disposiciones. Tenemos una que posiblemente caiga en un hecho muy grave", adelantó el coordinador.

Las sanciones pueden ir desde multas económicas de hasta 50 salarios básicos y llegar al cierre del plantel en caso de ser reincidente.

