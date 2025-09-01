Aquiles Álvarez acepta invitación del Gobierno antes de la llegada de Marco Rubio

El alcalde de Guayaquil confirmó que participará en cita con la Cancillería para abordar temas de seguridad

Este lunes 1 de septiembre, la Cancillería invitó a los alcaldes de Quito (Pabel Muñoz), Guayaquil (Aquiles Álvarez) y Cuenca (Cristian Zamora) a una reunión para abordar temas de seguridad previo a la llegada al país del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El funcionario norteamericano mantendrá una reunión con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, este jueves 4 de septiembre en Quito, según confirmó la vocera de Gobierno, Carolina Jaramillo, durante su habitual conversatorio con medios de comunicación.

“La agenda (para recibir a Marco Rubio) arranca el 2 de septiembre con una reunión preparatoria. Se ha convocado a los alcaldes de las principales ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca”, manifestó Jaramillo este lunes 1 de septiembre.

La reunión del Gobierno con los alcaldes se realizará en las instalaciones de la Cancillería y se prevé abordar temas relacionados a la problemática de inseguridad que azota a Quito, Guayaquil y Cuenca.

Aquiles Álvarez confirmó su asistencia al encuentro en la Cancillería

A través de un video publicado en su cuenta de X, Aquiles Álvarez confirmó su asistencia a la reunión con otros alcaldes del país en la Cancillería.

"La canciller (Gabriela) Sommerfeld nos ha invitado a una reunión para tratar temas de seguridad a propósito de la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, de Estados Unidos. Entonces vamos, vamos a hablar de temas importantes. Ahí estaremos, representando a la ciudad de Guayaquil", expresó el funcionario.

Hasta las 11:45 de este lunes 1 de septiembre, los alcaldes de Quito, Pabel Muñoz, y de Cuenca, Cristian Zamora, no se habían pronunciado sobre la invitación de la Cancillería.

Mañana estaré en la reunión sobre seguridad convocada por Cancillería, en el marco de la visita del Secretario de Estado, Marco Rubio; a propósito, bienvenido al país.



Nuestra ciudad siempre con las puertas abiertas para trabajar en conjunto por la seguridad de nuestra gente.

