Aquiles Álvarez
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.X de Aquiles Álvarez

Aquiles Álvarez acepta invitación del Gobierno antes de la llegada de Marco Rubio

El alcalde de Guayaquil confirmó que participará en cita con la Cancillería para abordar temas de seguridad

  • Edison Andrés García Yépez

Este lunes 1 de septiembre, la Cancillería invitó a los alcaldes de Quito (Pabel Muñoz), Guayaquil (Aquiles Álvarez) y Cuenca (Cristian Zamora) a una reunión para abordar temas de seguridad previo a la llegada al país del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El funcionario norteamericano mantendrá una reunión con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, este jueves 4 de septiembre en Quito, según confirmó la vocera de Gobierno, Carolina Jaramillo, durante su habitual conversatorio con medios de comunicación.

“La agenda (para recibir a Marco Rubio) arranca el 2 de septiembre con una reunión preparatoria. Se ha convocado a los alcaldes de las principales ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca”, manifestó Jaramillo este lunes 1 de septiembre.

La reunión del Gobierno con los alcaldes se realizará en las instalaciones de la Cancillería y se prevé abordar temas relacionados a la problemática de inseguridad que azota a Quito, Guayaquil y Cuenca.

Gabriela Sommerfeld

Ecuador negocia recibir refugiados de Estados Unidos: ¿de qué se trata?

Leer más

Aquiles Álvarez confirmó su asistencia al encuentro en la Cancillería

A través de un video publicado en su cuenta de X, Aquiles Álvarez confirmó su asistencia a la reunión con otros alcaldes del país en la Cancillería.

"La canciller (Gabriela) Sommerfeld nos ha invitado a una reunión para tratar temas de seguridad a propósito de la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, de Estados Unidos. Entonces vamos, vamos a hablar de temas importantes. Ahí estaremos, representando a la ciudad de Guayaquil", expresó el funcionario.

RELACIONADAS

Hasta las 11:45 de este lunes 1 de septiembre, los alcaldes de Quito, Pabel Muñoz, y de Cuenca, Cristian Zamora, no se habían pronunciado sobre la invitación de la Cancillería.

