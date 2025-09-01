Ecuador negocia recibir refugiados de Estados Unidos: ¿de qué se trata?

La canciller Gabriela Sommerfeld indicó que el secretario estadounidense Marco Rubio arribará el 3 de septiembre a Ecuador

En medio de las especulaciones sobre un supuesto acuerdo para que el país reciba presos desde Estados Unidos, la canciller Sommerfeld aclaró que las negociaciones con el Gobierno del presidente Donald Trump no giran en torno a personas privadas de la libertad, sino a refugiados bajo condiciones específicas.

Según explicó en una entrevista con Ecuavisa, Ecuador no negocia un acuerdo similar al de El Salvador, sino un programa limitado de acogida. “En el caso de Ecuador, va a ser un programa restringido que responde únicamente a personas refugiadas de ciertas nacionalidades, que no tengan antecedentes penales y que cumplan con requisitos como buen estado de salud, entre otros”, señaló la ministra.

De acuerdo con lo adelantado por Sommerfeld, se proyecta que Ecuador pueda recibir hasta 300 refugiados por año. Sin embargo, recalcó que se trata de una solicitud de Estados Unidos que aún está en análisis y en fase de negociación entre ambos gobiernos.

Visita de Marco Rubio podría cerrar negociaciones sobre base de EE. UU.

La canciller también se refirió a la visita oficial de Marco Rubio, prevista para el próximo 3 de septiembre de 2025.

Sommerfeld indicó que los principales temas de la agenda bilateral son seguridad, lucha contra la migración irregular y cooperación para el desarrollo. No obstante, adelantó que el Gobierno del presidente Daniel Noboa aprovechará la visita para insistir en la instalación de una base estadounidense en Ecuador.

“Hay posibilidad. Se viene trabajando en ello y esperamos, en un tiempo prudente, poder dar buenas noticias. Se evalúan las operaciones y la confianza que puede entregar un socio como Ecuador a Estados Unidos, para la instalación de una base, no necesariamente militar, sino de cooperación en distintos ámbitos. Existe la voluntad de ambos países, pero ningún país impone nada”, afirmó la canciller.

Ecuador no ha solicitado la extradición de José Serrano

Finalmente, Sommerfeld se refirió a la reciente detención en Estados Unidos del exministro del correísmo y expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano.

La funcionaria aclaró que, hasta el momento, el Gobierno del presidente Noboa no ha solicitado ninguna extradición ni deportación a través de la Cancillería.

