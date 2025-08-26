Expreso
Pedro Granja
Pedro Granja, fue candidato del Partido Socialista Ecuatoriano, en las últimas elecciones.René Fraga

Pedro Granja pedirá a EE.UU. que enjuicie a José Serrano

El excandidato recordó los casos de Mery Zamora, los 10 de Luluncoto, Diego Vallejo y la declaración de Diego Sánchez

El abogado y activista político Pedro Granja anunció que solicitará a la justicia estadounidense que inicie un proceso criminal contra José Serrano, exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional, actualmente detenido en el Centro de Procesamiento Krome en Miami por asuntos migratorios

Granja basa su pedido en el testimonio de Diego Sánchez Silva, conocido como el “zar de los seguros”, quien compareció como testigo en el juicio contra el excontralor Carlos Pólit en abril de 2024. Durante el contrainterrogatorio, Sánchez admitió haber cometido delitos junto a Serrano y afirmó que estos no fueron procesados en Ecuador, sino que ocurrieron en territorio estadounidense.

“José Serrano no debe ser liberado. No creo en la justicia ecuatoriana. La Corte Nacional declaró santo a Carlos Pólit, quien en EE.UU. admitió haber lavado millones. Por eso pediré que la justicia norteamericana lo enjuicie”, escribió Granja en redes sociales.

En entrevista con Radio Centro, Granja recordó su experiencia como abogado defensor en casos emblemáticos de persecución política, como el de Mery Zamora y los jóvenes del caso los 10 de Luluncoto. “Serrano los llamó terroristas, les sembraron pruebas falsas, como un supuesto manual para fabricar bombas. Fue una farsa”, denunció.

En la lista de casos, Granja recordó a Diego Vallejo

Caso de José Serrano

La vida de José Serrano en Miami: casa de lujo y autos de alta gama

También mencionó el caso de Diego Vallejo, exasesor de Serrano, quien estuvo un año y medio preso luego de que le colocaran dos armas de fuego en una mochila por órdenes del entonces ministro. Vallejo presentó recientemente una denuncia formal ante la Fiscalía del Distrito Sur de Florida y al Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., solicitando que Serrano sea investigado por delitos con conexión en ese país .

La situación legal de Serrano se agrava. Además de enfrentar una posible deportación, la Fiscalía ecuatoriana lo señala como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Este martes 26 de agosto se prevé una audiencia de formulación de cargos en Quito

