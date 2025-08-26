Audiencia caso Villavicencio se suspende: Aquí los detalles de la jornada

La audiencia de formulación de cargos fue suspendida a las 09:23

La Fiscalía General del Estado presentará cargos contra cuatro presuntos autores intelectuales del crimen de Fernando Villavicencio

La jueza Daniela Ayala Álvarez declaró fallida la audiencia del caso Villavicencio debido a la ausencia de Jonathan Ayala Espín, abogado de Ronny Aleaga. La jueza expresó su molestia y calificó el hecho como una "clara práctica dilatoria", ya que el abogado justificó su inasistencia con un certificado médico por un procedimiento dental que se había realizado días antes.

"Tienen que entender que esta audiencia le cuesta a la ciudadanía", manifestó la jueza. La diligencia fue pospuesta para el 3 de septiembre.

La audiencia estaba programada para este martes 26 de agosto a las 08:40 en Quito, en el complejo judicial norte de la capital.

La fiscal del caso, Ana Hidalgo, tiene previsto presentar cargos en la próxima audiencia contra el exministro del Interior José Serrano, el exasambleísta correísta Ronny Aleaga, el empresario prófugo por el caso Metástasis Xavier Jordán y el sentenciado múltiple por corrupción hospitalaria Daniel Salcedo.

Dos años de investigación

La investigación por el magnicidio de Villavicencio ha tomado dos años. En 2024 se dictó sentencia contra los autores materiales, la mayoría pertenecientes a la banda de Los Lobos. En ese proceso también se condenó a Carlos Angulo, alias “Invisible”, considerado autor mediato del crimen, quién desde la cárcel habría dado la orden para asesinar al candidato a cambio de dinero y mejorar su posición en la escala de mando de la organización narcoterrorista.

La audiencia programada tiene el objetivo de formulación de cargos para supuestos los autores intelectuales del crimen. Franklin Jácome

Con esta nueva etapa, la Fiscalía busca establecer responsabilidades de quienes habrían planificado, ordenado o financiado el asesinato. Según la teoría fiscal, existen elementos que vinculan a Serrano, Aleaga, Jordán y Salcedo como presuntos autores intelectuales o partícipes de la trama.

Los investigados, en cambio, rechazan los señalamientos y han asegurado que son inocentes. De hecho, la hija del exministro del Interior, Verónica Serrano dijo que la Fiscalía buscaba crear un caso para ayudarlo falsamente. Él se encuentra detenido en una prisión migratoria en La Florida, en Estados Unidos.

Contexto político y judicial

El asesinato de Villavicencio marcó la campaña presidencial de 2023. El periodista y político había denunciado en repetidas ocasiones amenazas de grupos criminales y advertido sobre supuestos vínculos entre mafias y políticos. Un hecho relevante fue la publicación que hiciera de la famosa foto de la piscina en Miami, donde quedó en evidencia el nexo de Aleaga y Jordán.

El proceso judicial ya dejó en evidencia la participación de estructuras del crimen organizado, y ahora se concentra en quienes habrían operado desde la política y los negocios para ejecutar el crimen.

La audiencia en curso definirá si los implicados enfrentan un proceso penal por autoría intelectual de asesinato con fines de conmoción social, un delito que puede alcanzar penas de hasta 26 años de prisión.

Se presentó una nueva víctima

Minutos antes de que la audiencia se instalara, se presentó un pequeño incidente. El ciudadano Santiago Humberto Bucaram Ortiz, quien buscaba ser reconocido como víctima, presentó un escrito para sustentar su petición.

Argumentó que había interpuesto una denuncia e intentó dar un discurso sobre la relevancia del caso, pero tuvo un altercado con la jueza, quien le pidió que guardara el orden. Bucaram sostenía que la Fiscalía no quería precisar si Jorge Glas o Ricardo Patiño estaban involucrados. Finalmente, el abogado salió de la sala y terminó gritando en los pasillos.

