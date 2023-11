'Mi Primera Chamba' y 'Chakalito': lo que se sabe sobre estos 'trends' de TikTok

"Mi primera chamba..." es una tendencia en TikTok que alcanzó cautivar la atención de millones de usuarios. ¿De qué trata? De un audio generado con inteligencia artificial, que las personas usan con audio de trap para musicalizar un accidente laboral cómico. Por ejemplo causados por inexperiencia, distracción o cansancio debido a las largas horas. Por lo general, son experiencias vergonzosas, pero que con el tiempo se vuelven un motivo para reírse.

¿De dónde salió este audio? La voz es del rapero Eladio Carrión, que frecuenta los géneros de trap latino y reggaetón. Pero lo que se oye en estos TikToks viralizados no es de una de sus canciones, sino una modificación. El audio está acreditado a la cuenta de Ignacio Molina Mercado, conocido como @bluegrave_ en TikTok. Con el uso de inteligencia artificial cambió la letra del intro de Carrión en la canción 'Si la Calle Llama' que interpreta junto a Myke Towers.

La letra original dice: "Mi primer par de peso'. Me acuerdo del día que del dinero yo me enamoré. El cartero llegó sonriendo, me dijo que yo coroné. Le di una paca y le dije: ¿Qué tal si lo hacemo' otra ve'?. Me dijo 'pues claro, cabrón', ahora ese cabrón tiene un Patek".

Y en la versión de TikTok: "Mi primera chamba. Me acuerdo del día en que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llegó sonriendo y me dijo que yo ya chambié. Le pedí otra chamba y le dije que la de chambear yo me la sé.”

Así, la letra pasó de ser sobre el amor por el dinero a una parodia al amor por la 'chamba'.

La recepción en TikTok por los usuarios ha sido grandiosa, algunos videos alcanzando los millones de likes. Pero no sólo es el público que disfruta del chiste, sino también el mismísimo dueño de la voz. En TikTok, un video que le muestra a Eladio en una presentación en vivo cantando el fragmento editado y riéndose de ello.

El 19 de octubre, el artista publicó en su cuenta de Instagram un reel de The Sauce World Tour que incluía el sonido de TikTok. De esta forma, el artista acepta lo que se hizo con su obra y la preserva en los recuerdos de este año.

La reacción de Eladio Carrión por el uso de I.A. en su música es distinta a la de otro artista boricua. En noviembre, Bad Bunny se volvió viral por su respuesta a una canción generada en inteligencia artificial, llamada "nostalgIA" y producida por FlowGPT. A través de su canal de WhatsApp, la calificó como una "mierda de canción" y pidió que a las personas que les gustó abandonaran el grupo. Cabe mencionar que la interpretación del público de estas dos canciones es diferente. La de Carrión explícitamente copia una canción ya existente. La del 'Conejo Malo', en cambio, apareció como una colaboración con Justin Beiber y Daddy Yankee, provocando a los fans a cuestionarse la moralidad detrás de usar I.A. en la música.

Chakalitos

Chakalitos es un trend de baile a la canción interpretada por Angi Fire y Tilin Insano. Trata de dos niños que extrañan jugar Free Fire juntos. En YouTube, la canción tiene 130 millones de reproducciones. En TikTok, hay casi dos millones de videos que usan este sonido.

Lo interesante de la canción es que no sólo usa una base de canciones de Rosalía sino dos. En primera parte utiliza la base de Beso, que es la que se ha vuelto viral en redes sociales y llamado la atención de personas de todas las edades. Así lo expone @delasecretadj. Podría sacarse comparaciones de las dos canciones, ya que en el video musical de Beso, Rosalía anunció su compromiso con Rauw Alejandro. En Chakalito, hay el matrimonio entre los dos pequeños.

En la segunda parte utiliza la base de la canción Bizcochito de 2022 del álbum Motomami, que hace un año se volvió viral en TikTok.

