Piqué finalmente rompió su silencio por ruptura con Shakira: esto fue lo que dijo

Gerard Piqué rompió su silencio y habló públicamente sobre su separación con Shakira en una entrevista en el programa Rac1 de Jordi Basté. El exfutbolista del Barcelona fue sincero y desmintió todas las informaciones que se han publicado sobre su relación.

Chito Vera vs. O'Malley: el careo que presagia una épica revancha por el título Leer más

Piqué reveló que no le da importancia a lo que los demás opinen de él y que los seguidores de Shakira no saben ni un 10% de lo que realmente sucedió entre ellos. Además, aseguró que ha vivido su vida de la manera que considera mejor para él y su entorno.

El exjugador también mencionó que lo más importante es no darle relevancia a las noticias falsas y mantenerse enfocado en lo que realmente importa. Afirmó que esta es la primera vez que habla públicamente sobre su ruptura y que prefiere mantener los detalles privados.

Lee sobre: Actor de 'Black Panther' y 'Avengers' fallece junto a sus tres hijos en un accidente

Por otro lado, se ha especulado sobre las dificultades que Piqué está enfrentando en relación a la custodia de sus hijos con Shakira. Según el podcast 'Las Mamarazzis', el acuerdo al que llegaron no está siendo favorable para él y ha tenido que hacer diferentes maniobras para poder ver a Milán y Sasha.

"Si le hubiera dado importancia a lo que decían de mí, gente que no me conoce en el año más difícil de mi vida, estaría encerrado en mi piso o me hubiera tirado de un sexto piso"

Te puede interesar: Cambio de domicilio electoral: así puedes hacer el cambio en línea

A pesar de los rumores, las negociaciones entre Piqué y Shakira continúan y se manejan de manera privada. Ambos están comprometidos en encontrar una solución que beneficie a sus hijos y respete sus necesidades.

El exfutbolista ha dejado claro que prefiere no darle importancia a los comentarios y centrarse en su vida y en su relación actual con Clara Chía.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!