Álex Vizuete y Gilliam Mieles: las señales de una ruptura

El amor que derrochaban en las redes sociales Álex Vizuete y Gilliam Mieles aparentemente no soportó la distancia, o al menos es lo que especula la farándula ecuatoriana. Ella partió a Colombia como participante del programa Master Chef Celebrity, con el llanto de su novio en el aeropuerto, y a su regreso nada volvió a ser igual.

Las primeras semanas, las redes sociales fueron testigo del derroche de amor entre el actor y la creadora de contenido, cuando expresaban cuánto se extrañaban y cuan difícil era para ellos los kilómetros de distancia. Sin embargo, desde hace un par de semanas se evidenció el distanciamiento entre ellos: cero interacción y unas cuantas indirectas.

Vizuete tuvo un quebranto en su salud y fue asilado en una clínica, donde incluso pasó su cumpleaños. Ahí estuvo Víctor Aráuz apoyando a su 'pana', en tanto que las redes se llenaron de mensajes de apoyo por la pronta mejoría de 'Alexito', pero ninguno de la novia.

Ya de regreso al país, Gilliam retomó sus actividades, pero sin Vizuete. Es más en Sí Somos, el pódcast que comparte todas las semanas, no ha vuelto a mencionarlo (Ella recalcaba en otros episodios que no podía pasar media hora sin nombrar a 'Alexito'). Además llegó a la grabación con alcohol en mano y dijo, sobre su llegada de Colombia: "a mi no me recibió ni el portero".

Él, por su parte, luce inmerso en la actividad teatral y prepara viaje a los Estados Unidos a realizar presentaciones con Víctor Aráuz.

Los rumores van y vienen. Una teoría ya compartida en la TVE es que Álex queriendo darle una sorpresa a su novia le cayó de sorpresa en Colombia, algo que no le habría gustado para nada a ella por lo que le había pedido que respete su espacio y enfoque. Pero ellos no dicen nada, no hablan, no responden mensajes ni llamadas.

Atrás quedó la romántica pedida de mano que en diciembre de 2022 organizó el artista en una sala de cine de Guayaquil. ¿Habrá boda?

