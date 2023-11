Inteligencia artificial: Así se crean las canciones que imitan a Bad Bunny

La inteligencia artificial ha encontrado un terreno para explorar: la música. Gracias a avances en el campo de la síntesis de voz y el procesamiento de señales de audio, los ingenieros de software están desarrollando sistemas capaces de imitar las voces de cantantes famosos y, lo que es aún más sorprendente, crear nuevas canciones con esas voces.

Al analizar minuciosamente las características únicas de la voz de un cantante, como tono, entonación y estilo, estos algoritmos entrenan modelos capaces de replicar estos rasgos con sorprendente precisión.

Además de imitar voces, la inteligencia artificial también puede generar letras y melodías originales para crear nuevas composiciones musicales. Los resultados son canciones que parecen provenir directamente del artista original, con voces que son prácticamente indistinguibles de las reales.

TE PUEDE INTERESAR: La inteligencia artificial recrea voces de artistas y preocupa a la industria musical.

LAS CANCIONES QUE SE HAN VUELTO VIRALES

Este fenómeno musical ha invadido las redes sociales. La creatividad de los usuarios de TikTok le ha dado viralidad a estos temas.

En el caso de 'Mi Primera Chamba', una canción que transformó una parte de la letra original de "Si la Calle Llama" de Eladio Carrión, tomó vida propia cuando Ignacio Molina, quien se identifica como @bluegrave_, decidió crear un meme. La canción modificada, que se ha convertido en la sensación de TikTok, se utiliza para mostrar videos de situaciones cómicas relacionadas con accidentes laborales, y ha conquistado la comunidad.

El impacto fue tan grande que llegó a oídos del propio Eladio Carrión, quien no solo encontró gracia en la adaptación, sino que también se unió al fenómeno al incorporar los versos modificados en sus conciertos.

Mi primera chamba, me acuerdo del día en que de la chamba yo me enamoré, mi viejo llegó sonriendo y me dijo que yo ya chambié, le pedí otra chamba y le dije que la de chambear yo me la sé

Letra modificada de una canción de Eladio Carrión