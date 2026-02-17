Continental reduce emisiones de neumáticos con estudio en Alemania

La investigación sobre desgaste de neumáticos permitirá a Continental optimizar compuestos y anticiparse a la norma Euro 7

Nuevo método para medir partículas emitidas por el desgaste de los neumáticos.

La medición de partículas emitidas por el desgaste de los neumáticos en condiciones reales de conducción es el eje de una investigación científica que impulsa Continental Andina Tires junto a la Universidad Técnica de Braunschweig, en Alemania.

La alianza busca perfeccionar el diseño y los compuestos de los neumáticos, con el objetivo de reducir emisiones y mejorar el rendimiento sin comprometer la seguridad.

¿Por qué las llantas de emergencia son más pequeñas y duran menos? Leer más

Nuevo método para medir partículas de neumáticos

El fabricante desarrolló un sistema innovador basado en un dispositivo de vacío y sensores de alta precisión instalados detrás de la rueda. Este mecanismo permite identificar incluso partículas muy finas y diferenciarlas de aquellas que provienen del asfalto o del sistema de frenos.

El sistema distingue con precisión el origen, tamaño y estructura de las partículas, un avance clave para ajustar los compuestos con mayor exactitud.

“Los datos sobre la cantidad, tamaño y estructura de las partículas nos permiten ajustar nuestros compuestos con más precisión, manteniendo la seguridad y el rendimiento como prioridad”, explicó Matthias Haufe, responsable de Desarrollo de Materiales e Industrialización en Continental Tires.

Resultados medibles en desgaste y ambiente

En Ecuador, Continental realizó el relanzamiento de su Garantía Conti 5 años. Ofrece seguridad, durabilidad y confianza a largo plazo. Cortesía

La empresa ya registra impactos concretos. Durante un análisis realizado por el Club General del Automóvil de Alemania a 160 productos, se comprobó que los neumáticos Continental presentan 11% menos desgaste que el promedio del mercado.

Este resultado evidencia la eficacia de los compuestos y diseños que la compañía viene implementando, además de anticipar el cumplimiento de futuras normativas ambientales.

Uno de los principales desafíos será la norma Euro 7, que incluirá límites de emisiones por desgaste desde 2028. La regulación marcará un nuevo estándar en la industria automotriz europea, obligando a fabricantes a innovar en sostenibilidad.

Continental también participa en el Proyecto de la Industria del Neumático (TIP) y en estudios en Alemania que han logrado sistemas capaces de capturar hasta el 97% de partículas bajo drenajes pluviales.

Vibración en el volante del auto, ¿a qué se debe? Tome precauciones Leer más

Línea EcoContact 6 y reducción del desgaste

Aunque parte del desgaste es inevitable, la compañía centra su estrategia en minimizar su impacto ambiental. La línea EcoContact 6 genera 30% menos desgaste por kilómetro y ofrece 20% más de kilometraje frente a su predecesor.

Estos avances consolidan la apuesta por neumáticos más duraderos y sostenibles.

Garantía Conti 5 años en Ecuador

En el mercado ecuatoriano, Continental relanzó su Garantía Conti 5 años, reforzando su propuesta de valor y diferenciación frente a la competencia.

Bajo el eslogan “Garantía que te acompaña en cada kilómetro”, la cobertura rige por cinco años desde la fecha de compra validada con factura. La garantía prioriza la experiencia real de uso del producto y amplía el tiempo efectivo de protección al usuario.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!