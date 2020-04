Noe Carmona: Un camino de sudor, lágrimas y éxitos

Con tres marcas de gran repercusión en el mercado, 26 restaurantes y más de 600 empleados directos, el chef ha ganado, a pulso, el reconocimiento y el éxito empresarial. No obstante, sus motivaciones se centraron en aprender y aportar desde el escenario de la gastronomía.

Un origen, una razón

Noe es el primero de 10 hermanos, en un hogar donde el hambre y la necesidad eran el pan de cada día. La subsistencia de la familia dependía de las lluvias y la buena cosecha. Desde pequeño tuvo que trabajar en el campo, junto a sus padres, agricultores de oficio, y en los veranos, vendía helados en buses, mecánicas o pequeños restaurantes en su natal Loja: “Vengo de un hogar con muchas limitaciones, pero abundante amor. La alimentación venía de la siembra y el año que no llovía significaba poca comida para la familia”.

Ir a la escuela era otro desafío, pues debía caminar dos horas de ida y dos de vuelta , expuesto a los caprichos del clima. Pero Noe, aunque humilde de corazón, siempre fue cuestionador por naturaleza, buscando respuestas sobre su destino: “Siendo el mayor de los hermanos entendía nuestras limitaciones y las preocupaciones de mis padres... me cuestionaba el modelo de vida que teníamos... Creía que el mundo era hasta donde se unía el cielo con las lejanas colinas que alcanzaba a ver en mi corta edad... donde vivíamos nadie tenía electricidad ni agua potable. Recuerdo que en nuestra escuelita unidocente, un día el profesor nos mostró un mapa político del Ecuador, enseñándonos qué tan lejos estaba ‘la gran ciudad de Quito, Luz de América’. Eso me impactó y desde entonces mi gran sueño era llegar allá”.

Nuevos rumbos

Pero llegar a la capital, a los 19 años, no fue lo que esperaba. Vivió los momentos más duros de su vida, lejos de su familia, en una ciudad de la que no conocía nada ni a nadie. Sin techo donde dormir, sin trabajo o una mano amiga, la calle fue su casa. “T enía que pedir para un pan y dormía en la plazoleta de Santo Domingo . Mi trayecto fue muy duro. Pero haber ayudado a mi madre a preparar la comida de todos me abrió camino, encaminándome a esta gran profesión... así, poco a poco, fui involucrándome en restaurantes en los que aprendí de todo, hasta que conocí la gastronomía japonesa que me cautivó desde un principio”.

La formación del joven chef se dio de manera progresiva en manos de maestros japoneses, de quienes por 6 años aprendió, en primer lugar, que se debe tener amor propio y por los demás, trabajando con pulcritud y disciplina para ser ‘digno de preparar alimentos, y personalizando el servicio en un lugar impecable’. Una consigna que le valió el salto cualitativo que dio en la vida. “Detrás de todo hubo mucho trabajo, sudor y lágrimas también...”.

Crecimiento y éxito

Hace 15 años su esmerado y prolijo trabajo dieron frutos. Junto a sus socios María del Carmen Borja y Pino Fiorentino empezaron la aventura del “Sushi Corp.”. Pino recuerda el momento con emotividad: “Nos unía una amistad y se armó el negocio. Decidimos llamarlo “Noe Sushi Bar”. A punta de esfuerzo, sacrificio y dedicación, logramos sacar adelante 3 empresas: Noe, Kobe y Nubori. Como amigo y socio, Noe no puede ser mejor. Creo que hacemos un equipo formidable con María del Carmen”.

Por su parte, Noe resalta la amistad y bendición que resultó en su vida María del Carmen Borja y Pino Fiorentino , con quienes ha logrado despuntar en la gastronomía. Sin embargo, sus metas profesionales se encaminan a seguir aprendiendo día a día y a expandir la marca fuera del país: “Creo que tenemos la experiencia suficiente y una marca ecuatoriana consolidada para lograrlo. Es un trabajo que demanda mucho detalle. La calidad y el servicio personalizado son innegociables. Nos obligamos a ser proactivos para que los altos estándares se mantengan. Y nuestro equipo humano es muy profesional”.

Aprender cada día

Persistente y disciplinado, día a día se desenvuelve entre el trabajo y la familia, protagonista de su vida. Siempre velando por su bienestar, es hijo, hermano, padre y esposo dedicado. No descuida su huerto orgánico con el que alimenta saludablemente a los suyos , cuando no está viajando a seminarios, cursos y congresos de gastronomía alrededor del mundo. Ávido lector, busca siempre aprender cosas nuevas y crecer como ser humano. Pero cuando el tiempo se lo permite puede dormir 10 horas seguidas.

A sus 56 años, Noe se construyó a sí mismo, entregado a sus ideales, sin dejarse vencer por las adversidades, con el virtuosismo de la sencillez y honestidad que el campo sembró en él. Se ve a sí mismo como una persona trabajadora, agradecido con Dios y con todo lo que no tuvo , incluso, en el camino: “Ahora entiendo que la adversidad si no te mata, te hace más fuerte”.

¿Cuál es la definición de la perfección en la cocina?

Hay que tener amor y pasión para lograr que cada bocado sea una experiencia inolvidable.

¿Va a otros restaurantes?

Sí, me gusta probar cosas distintas.

Fuera de la cocina ¿qué le gusta hacer?

Deporte, viajar en familia, y mi huerto orgánico que es como mi ‘gim’ personal.

¿Quién lo acompaña en la aventura de la cocina?

6 de mis hermanos trabajan conmigo.

¿Cuáles son sus certezas?

Tener fe en Dios y entender que cualquier emprendimiento que tenga un propósito de servicio y ayuda irá bien.

¿Qué plato le salió pésimo?

En la primera prueba, un plato de ancas de rana.

¿Qué plato es el más difícil de preparar?

El cuy.

¿Quién es la mejor compañía para cenar?

Mi esposa.

Creo que detrás de cada victoria siempre habrá una gran historia.

Personal