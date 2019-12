Los restaurantes en Guayaquil han ido aumentando en número y propuestas en los últimos años. Por un lado, además de los sabores de siempre, lo tradicional se ha sofisticado y ha perdido el miedo a conocer y mezclarse con cocinas de otras latitudes. De otro lado, se puede acudir a locales que no solo valoran lo que sale de sus cocinas, sino que también se esfuerzan en crear un ambiente amigable y entrañable.

Resto, un lugar en tu restaurante favorito Leer más

Los más beneficiados de esta saludable apertura son los comensales en Guayaquil, quienes pueden desafiar a sus sentidos con nuevos sabores y aromas.

Quienes están detrás de estos negocios han entendido que un restaurante no solo es un lugar al que se va a comer, sino al que las personas van con el deseo de vivir una experiencia completa.

¿Y cuáles son los mejores restaurantes de Guayaquil? Toda selección nunca es del todo justa, pero acaso las menos injustas con aquellas que recogen los comentarios de los clientes.

El popular sitio Tripadvisor presenta una lista de los mejores resutaurantes de Guayaquil, recogiendo los puntajes y comentarios que sus usarios realizan. Aquí, los diez primeros o, como se le lama popularmente, el 'Top 10':

1. EMBARCADERO 41

Franquicia de una cadena de Perú, ofrece comida peruana, latina y a base de mariscos. Asimismo, cuenta con platillos veganos y sin gluten. Tiene 4,5 puntos y 378 opiniones.

Dirección: Centro Comercial Plaza Lagos | Vía a Samborondón.

Horarios: Lunes a jueves (12:00 p.m. a 11:00 p.m.), viernes a sábados (12:00 p.m. a 11:45 p.m.) y domingos (12:00 p.m. a 10:00 p.m.).

2. MERCADO DEL RÍO

Ofrece comida ecuatoriana y a base de mariscos. Promete platillos de la gastronomía nacional ecuatoriana, de innovación e influenciada por cocinas de otros países. Cuenta con 4,35 puntos y 183 opiniones.

Dirección: Malecón 2000 | Avenida Malecón y Calle Colón, Guayaquil.

Horarios: Lunes a miércoles (12:00 p.m. a 9:00 p.m.), jueves (12:00 p.m. a 12:00 a.m.), viernes a sábado (11:00 a.m. a 12:00 a.m. y domingos (11:00 p.m. a 9:00 p.m.).

3. PIZZA ALTA

Su nombre lo dice, ofrece una variedad de pizzas, además de delicatessen. Cuenta con propuestas vegetarianas. Los asistentes también destacan el ambiente.

Dirección: Avenida Las Monjas y 1era Esquina | Urdesa, Guayaquil.

Horarios: Martes a jueves (5:00 p.m. a 10:00 p.m.), viernes a sábado (5:00 p.m. a 11:00 p.m. y domingos (5:00 p.m. a 9:30 p.m.).

4. MARRECIFE MARISQUERÍA

Una segunda propuesta de comida ecuatoriana en esta lista. Específicamente, resalta la influencia de la cocina manabita. Tiene 4,5 puntos y cuenta con 462 comentarios.

Dirección: Avenida Miguel H. Alcívar y Francisco de Orellana, Guayaquil.

Horarios: Domingos a sábados, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

5. RIVIERA RESTAURANT

Ofrece comida italiana, mediterránea y a base de mariscos en su menú. La mayoría de comentarios destaca su tradición, la variedad de la carta y la atención.

Dirección: V.E. Estrada 707 | y Ficus, Guayaquil.

Horarios: Lunes a sábados (12:30 p.m. a 11:00 p.m.) y domingos (12:30 p.m a 5:00 p.m.)

6. NOE SUSHI BAR

La comida japonesa se hace presente en esta lista con el restaurante que destaca, según los comentarios, por la comida, su presentación y la cordialidad de su personal. Si bien tiene tres locales, es el del Mall del Sol el que destaca.

Dirección: Av. Juan Tanca Marengo # 100 | Mall Del Sol, Joaquín José Orrantia González, Guayaquil.

Horarios: Lunes a domingos (12:00 p.m. a 11:00 p.m.)

7. CASA JULIÁN

La casa evoca al pasado de Guayaquil, mientras que la carta demuestra una mezcla de tradición e innovación constantes. La comida ecuatoriana encuentra aquí nuevos aires.

Dirección: KM 1.5 Vía Samborodón | 1.5 Km Via Samborondon, Av de los Arcos y Río Guayas, Guayaquil.

Horarios: Lunes y martes (7:00 p.m. a 11:00 p.m.), miércoles a sábados (1:00 p.m. a 11:00 p.m.) y domingos 10:00 a.m. a 11:00 p.m.)

8. CARACOL AZUL

El eje es la comida marina y ecuatoriana. Los ususarios destacan su tradición como uno de los restaurantes icono de Guataquil. Destacan dos tipos de platos: aquellos que llevan mariscos y sus sopas.

Dirección: 9 De Octubre 1918 y Los Ríos, Guayaquil.

Horarios: Lunes a sábados (de 12:00 p.m. a 3:30 p.m. y de 7:00 p.m. a 11:00 p.m.)

9. MANTRAA

Especializado en comida de la India, este restaurante tiene el máximo puntaje de cinco puntos. La mezcla de curry, coco y los picantes dan una opción diferente en medio del resto de opciones disponibles en Guayaquil.

Dirección: Av Rio Esmeraldas | CC Las Terrazas Local 6A Primer Piso, Samborondón.

Horarios: Domingos (de 12:00 p.m. a 4:30 p.m. y de 6:00 p.m. a 9:30 p.m.), de martes a viernes (12:30 p.m. a 4:00 p.m.), de martes a sábado (de 6:00 p.m. a 10:30 p.m.) y sábados (de 12 :00 a 4:00 p.m.).

10. LO NUESTRO CAFÉ-RESTAURANT

Los usuarios de Tripadvisor destacan la variedad de su propuesta, el servicio amable y el ambiente propicio para ir en familia. Un secreto: los piqueos.

Dirección: Av. Estrada 903 | Higueras, Guayaquil.

Horarios: de Domingo a sábados, de 12:00 p.m. a 11:00 p.m