Mueve tu cuerpo

El sedentarismo es el gran enemigo de tu bienestar, además de dolores de espalda y contracturas, la sangre no fluye adecuadamente, por eso evitar estar sentado varias horas seguidas en la oficina. "Toma descansos de 10 a 15 minutos por cada dos hora de trabajo. Estira tus piernas, mueve tus pies, camina, esto contribuirá para que la sangre fluya adecuadamente", recomienda Elizabeth Martillo, licenciada en Fisioterapia.

Haz ejercicios. Así tu corazón bombeará más sangre mientras está en actividad. Pon música rítmica en tu casa y baila, corre alrededor de un parque, brinca, salta la cuerda, pasea en bicicleta, sube y baja las escaleras...

Usa ropa holgada

Las prendas de vestir, incluidas las interiores, deben ser de algodón, y holgadas, así estarás contribuyendo a una buena salud circulatoria. Si perteneces al grupo de las que visten muy ajustado, atente a las consecuencias porque ellas son las que, a corto o largo plazo, te provocarán una circulación deficiente. Presta atención, especialmente, a las ropas elaboradas con tela gruesa, fajas y licras las cuales evitan que se oxigene la piel.

Recuerda que los zapatos también deben ser cómodos, no apretados, aconseja Martillo.

Masaje

Después de la jornada de trabajo sentirás tus piernas pesadas y los pies entumecidos, mímate con un automasaje, solo necesitas de aceite de oliva, de romero o coco. Toma una porción en tus manos y frota sutilmente pero con firmeza (sin causar dolor) el producto sobre tus piernas, tobillos y pies (4 minutos por zona), con movimientos ascendentes. De esta manera relajarás los músculos y favorecerás la dilatación de tus vasos sanguíneos. Durante la ducha puedes aprovechar para masajear tus piernas.

Luego, con un cepillo de cerdas secas o de madera, realiza movimientos constantes sobre las citadas zonas, en dirección hacia el corazón.

Esta acción además, eliminará la piel muerta, dejando la piel más linda, recalca Martillo, quien además es experta en cosmetología.

Come chocolate negro

Un estudio realizado por la Asociación Americana del Corazón, manifiesta que un buen aliado de la circulación es el chocolate negro, pero atención, no el que lleva leche y que consumes como golosina, sino el que contiene mínimo 70% de cacao. Aunque te dé ganas de comerte la tableta entera, actúa con cordura y solo come un pedazo de chocolate negro al día.

Ají y jengibre

Inclúyelos en tu dieta. Son ideales para un buen funcionamiento del sistema circulatorio. La ingesta moderada de ají (gracias a la capsaicina, sustancia que le da el picor), facilita la digestión, ayuda a bajar los niveles de colesterol y a mejorar la circulación sanguínea y, por lo tanto, a prevenir la aparición de afecciones cardiovasculares, según un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology.

El ají el jengibre son aliados de una buena circulación de la sangre en el cuerpo. Pixabay

El jengibre dilata los vasos sanguíneos, contrarresta el colesterol malo y evita la formación de plaquetas. Los puedes consumir añadiéndolos a las comida o en infusión.

RELACIONADAS Comer ají protege tu corazón

Recuerda que, además de estas medidas, es fundamental que practiques una alimentación rica en frutas y vegetales, y de ser necesario consultar con un médico.