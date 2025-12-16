Qué son los primeros auxilios psicológicos y cómo aplicarlos en crisis

Esta guía explica el protocolo AVCDE paso a paso, qué decir y qué evitar

Los Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) son una técnica de apoyo humanitario diseñada para auxiliar a personas en situación de crisis aguda, con el objetivo de ayudarlas a dar pasos concretos hacia el afrontamiento del evento traumático.

A diferencia de la psicoterapia, esta intervención de primera respuesta se enfoca en la contención emocional inmediata, la estabilización y la conexión con redes de apoyo, y puede ser aplicada por personal de salud y primeros respondientes capacitados. Según la guía del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, su filosofía se basa en una atención de salud integral, donde la salud mental es un eje prioritario en las respuestas a emergencias.

¿Qué son y qué NO son los primeros auxilios psicológicos?

Los Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) constituyen una primera línea de acción psicosocial. El Manual ABCDE para la aplicación de Primeros Auxilios Psicológicos los define como una técnica de apoyo humanitario para personas que se encuentran en situación de crisis. Su objetivo principal es auxiliar a la persona a dar pasos concretos hacia el afrontamiento de la crisis, noticia o evento traumático.

Es fundamental delimitar su alcance. La Tabla 1: Manejo adecuado del PAP de la guía oficial establece con claridad sus límites:

QUÉ ES: Un soporte inicial en la emergencia sanitaria, que emplea técnicas breves para afrontar la crisis y se aplica idealmente en las primeras 72 horas.

QUÉ NO ES: No es terapia, no es psicoterapia y no es atención postraumática especializada.

El Protocolo AVCDE: Los 5 Pasos Clave para Aplicar los PAP

La aplicación estructurada de los PAP sigue el protocolo AVCDE, un acrónimo que guía la intervención desde el primer contacto hasta la derivación.

1. A: Activar la Escucha Empática

Este primer paso, que puede tomar entre 10 a 20 minutos, es la base de toda la intervención. Consiste en una escucha activa y centrada en la persona afectada.

QUÉ HACER: Evidenciar atención en el afectado, parafrasear ("mmm, claro, sí") y escuchar sus necesidades.

QUÉ NO HACER: No distraerse, no mirar el reloj y, crucialmente, no apresurarse ni intentar dar soluciones prematuras. Se enfatiza la importancia de no revictimizar al paciente, evitando que repita su relato a múltiples personas.

2. V: Ventilación

En este contexto, "ventilación" no se refiere a una técnica psicoterapéutica, sino a ayudar a la persona a regular su respiración para evitar la hiperventilación y el desmayo ante estados de alta ansiedad.

3. C: Categorización de Necesidades

Tras un evento traumático, es común la confusión mental. En esta fase, el interviniente acompaña a la persona a ordenar y priorizar los pasos a seguir.

4. D: Desviación a Redes de Apoyo

El objetivo es conectar a la persona con sus soportes inmediatos (familia, amigos) y con los servicios profesionales pertinentes. Para casos que lo requieran, se debe contactar apoyo psicológico de la red de salud mental comunitaria.

5. E: Educación (Psicoeducación)

Este paso final busca normalizar reacciones y brindar información fidedigna. La guía señala que la psicoeducación es la estrategia psicológica de respuesta más eficaz ante el estrés generado por una pandemia. Consiste en explicar que reacciones como el llanto, la tristeza o el miedo son normales en crisis, y enfatizar que el malestar probablemente disminuirá en semanas

Aplicación práctica en contextos específicos y errores comunes

Comunicación de Malas Noticias y Manejo Telefónico

La guía dedica secciones específicas para situaciones críticas. Para dar malas noticias (como un diagnóstico), establece un protocolo que incluye dosificar la información, no mentir, dar tiempo para la reacción emocional e identificar miedos y necesidades, siguiendo el proceso descrito en el trabajo "Cómo dar malas noticias" de Marin (2011).

Para el soporte telefónico (líneas de crisis como el 911), se recomienda el método SOS (Sostener, Operativizar, Sensibilizar), descrito por la SEPACED en su documento "Soporte vía telefónica". Se destaca la importancia del tono de voz: una modulación que refleje confianza, un tono calmado y un habla pausada son herramientas clave para transmitir seguridad a distancia.

Frases que se Deben Evitar: El "Furor Curandi"

Un concepto vital es evitar el "Furor Curandi", que el "Manual de acompañamiento a una persona en Duelo" de Arguelles (2015) define como un impulso irreflexivo por "hacer algo" por quien está sufriendo. Este impulso suele traducirse en el uso de "frases hechas" que, aunque bienintencionadas, invalidan el sufrimiento.

FRASE INADECUADA: "Tranquilo, nada pasará", "Todo va a estar bien", "No tenga miedo".

FRASE ASERTIVA: "Lo que usted siente está correcto", "El miedo está bien en estos momentos". Las recomendaciones priorizan no prometer nada, no minimizar la enfermedad y no invalidar las emociones de la persona afectada.

