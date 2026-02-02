¿Qué alimentos afectan tus riñones? Tres que debes evitar a diario

La alimentación influye directamente en la salud renal y algunos alimentos, consumidos a diario, pueden dañar estos órganos

Sal en exceso, papas en el almuerzo o una bebida azucarada para acompañar el día. Son elecciones comunes, casi automáticas, que forman parte de la rutina alimentaria de millones de personas. El problema no está en consumirlos de forma ocasional, sino en hacerlo todos los días sin medir cantidades ni efectos. Lo que pocos saben es que estos hábitos cotidianos pueden poner en aprietos a los riñones, órganos que trabajan sin descanso y que rara vez ‘avisan’ cuando algo no va bien.

Antes de entender por qué ciertos alimentos los dañan, conviene recordar qué hacen los riñones y por qué son tan importantes para el equilibrio del cuerpo.

¿Cuál es la función de los riñones?

Filtrar la sangre y eliminar desechos y toxinas a través de la orina.

Regular el equilibrio de líquidos y electrolitos como sodio y potasio.

Ayudar a controlar la presión arterial.

Producir hormonas que intervienen en la formación de glóbulos rojos y la salud ósea.

Cuando esta función se ve alterada, el daño suele avanzar de forma silenciosa, según advierten organismos como la National Kidney Foundation, una organización de salud sin fines de lucro en los Estados Unido, con sede en la ciudad de Nueva York.

1. Alimentos con exceso de sal o sodio

El sodio es uno de los principales enemigos de los riñones. Una ingesta elevada obliga a estos órganos a trabajar más para eliminar el exceso, lo que aumenta la presión arterial, uno de los factores de riesgo más importantes para la enfermedad renal crónica.

Productos como embutidos, sopas instantáneas, snacks ultraprocesados, conservas y comidas rápidas concentran grandes cantidades de sal. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no superar los 5 gramos de sal al día, pero la mayoría de personas duplica o triplica esa cifra sin notarlo.

¿Libro o película? Cuando una historia cambia de formato y amplía su alcance Leer más

Reducir el consumo de sodio no solo protege los riñones, sino que también mejora la salud cardiovascular, según el National Kidney Foundation.

2. Papa: saludable, pero no para todos

Aunque es un alimento básico y nutritivo, la papa es rica en potasio. En personas con función renal disminuida, el exceso de este mineral puede acumularse en la sangre y provocar alteraciones cardíacas.

Instituciones como el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (organismo que forma parte de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos) señalan que quienes tienen enfermedad renal deben controlar estrictamente el consumo de alimentos altos en potasio, entre ellos la papa, el tomate y el plátano. Incluso en personas sanas, una dieta desequilibrada y excesiva puede generar una carga innecesaria para los riñones.

3. Alimentos azucarados

El consumo elevado de azúcar está directamente relacionado con la obesidad y la diabetes tipo 2, la principal causa de insuficiencia renal a nivel mundial. Bebidas azucaradas, postres industriales, cereales refinados y productos de panadería procesada elevan rápidamente la glucosa en sangre.

Según la American Diabetes Association, fue fundada en 1940, mantener niveles altos de azúcar daña progresivamente los vasos sanguíneos de los riñones, afectando su capacidad de filtración. Reducir el azúcar no solo previene la diabetes, sino que protege la función renal a largo plazo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!