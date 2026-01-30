De una habitación a un imperio: la historia de Airbnb

Una idea nacida por necesidad terminó transformando la forma de viajar y compartir hogar en todo el mundo

En 2007, Brian Chesky y Joe Gebbia, dos diseñadores industriales recién graduados, atravesaban dificultades económicas en San Francisco, una de las ciudades más caras de Estados Unidos. Ante la imposibilidad de pagar el alquiler, decidieron aprovechar un evento de diseño que había colapsado la oferta hotelera de la ciudad. Compraron tres colchones inflables y ofrecieron hospedaje con desayuno incluido en su propio apartamento.

Así nació AirBed & Breakfast, una solución improvisada que conectaba a personas con espacio disponible con viajeros que buscaban alojamiento asequible. Sin saberlo, estaban sentando las bases de una nueva forma de entender el turismo urbano y la hospitalidad entre particulares.

De la idea a la realidad

En febrero de 2008, Chesky y Gebbia lanzaron oficialmente su sitio web. Poco después se unió Nathan Blecharczyk, ingeniero y programador, quien se convirtió en el tercer cofundador. El objetivo era claro: crear una plataforma sencilla donde cualquier persona pudiera alquilar una habitación o una vivienda completa, y donde los viajeros pudieran sentirse “como en casa”.

Ese mismo año, Airbnb fue aceptada en la aceleradora Y Combinator, un punto de inflexión que permitió profesionalizar el proyecto, mejorar la plataforma y redefinir el modelo de negocio. Desde entonces, la empresa apostó por la confianza entre usuarios, los sistemas de reputación y el diseño como elementos clave de su crecimiento.

El cereal que salvó la empresa

Antes de conseguir inversiones formales, los fundadores enfrentaron serios problemas de liquidez. Se dieron cuenta de que necesitaban fondos para mantener su negocio a flote y en plena campaña presidencial de Estados Unidos en 2008, lanzaron una edición limitada de cereales coleccionables: “Obama O’s” y “Cap’n McCain”, inspirados en los candidatos Barack Obama y John McCain.

Cada caja se vendía por 40 dólares y, aunque la idea parecía una excentricidad, lograron recaudar alrededor de 30.000 dólares, suficiente para mantener viva la empresa y captar la atención de inversores. Este episodio se convirtió en uno de los relatos más conocidos del ecosistema emprendedor.

El crecimiento explosivo

A partir de 2010, Airbnb inició una expansión global acelerada. En 2011 ya contaba con más de 100.000 alojamientos en 33 países. Una década después, la plataforma superó los 7 millones de anuncios activos en más de 22o países y territorios, consolidándose como uno de los mayores actores del sector turístico.

En diciembre de 2020, Airbnb debutó en la bolsa de valores de Nasdaq, alcanzando una valoración que superó los 100.000 millones de dólares, pese al impacto global de la pandemia en la industria de los viajes.

¿Sabías que…?

Airbnb ha registrado más de 1.000 millones de llegadas de huéspedes desde su creación.

La plataforma opera en ciudades grandes, pueblos pequeños y zonas rurales de todo el mundo.

El anfitrión promedio utiliza los ingresos de Airbnb para cubrir gastos básicos como renta, hipoteca o educación.

La empresa emplea a más de 6.000 personas y mantiene oficinas en América, Europa y Asia.

Airbnb ha enfrentado regulaciones estrictas en varias ciudades, lo que ha impulsado debates sobre vivienda y turismo sostenible.

