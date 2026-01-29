¿Cómo es Groenlandia? La isla más allá de lo que quiere Donald Trump

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Foro Económico Mundial de Davos (enero de 2026) mantienen a Groenlandia en el centro del debate internacional. Ante líderes políticos y económicos, el mandatario insistió en la relevancia estratégica del territorio ártico para la seguridad occidental y dejó abierta la posibilidad de un mayor involucramiento estadounidense en la región, lo que continúa generando reacciones a escala global.

Aunque Trump descartó el uso de la fuerza militar, sus planteamientos continúan alimentando un debate sensible sobre soberanía, alianzas y límites diplomáticos. Las respuestas desde Dinamarca, Groenlandia y otros socios europeos han reiterado que el futuro del territorio no es negociable sin el consentimiento de su población, un mensaje que se ha repetido con fuerza en las últimas semanas.

Autogobierno bajo corona danesa

Groenlandia es un territorio autónomo danés, lo que significa que se gobierna a sí misma en muchos asuntos internos, pero no es un país independiente y sigue formando parte del Reino de Dinamarca. En la práctica, su organización política funciona así:

Gobierno propio: cuenta con su propio Parlamento y un gobierno local que decide sobre educación, salud, pesca, medio ambiente y recursos naturales.

Autonomía ampliada: desde el Estatuto de Autogobierno de 2009, los groenlandeses pueden asumir nuevas competencias cuando lo decidan y tienen reconocido el derecho a la autodeterminación.

Dinamarca conserva áreas clave: Copenhague mantiene el control de la política exterior, la defensa, la seguridad y la moneda.

Apoyo económico: Dinamarca aporta un subsidio anual que representa una parte importante del presupuesto de la isla.

Identidad propia: Groenlandia tiene lengua oficial propia (el groenlandés), símbolos y una identidad cultural diferenciada, aunque comparte la corona danesa.

Rechazo ciudadano

Tras las declaraciones realizadas en el Foro Económico Mundial de Davos 2026, los gobiernos de Dinamarca y de Groenlandia reiteraron que “Groenlandia no está en venta” y que cualquier decisión sobre el futuro de este territorio corresponde a su población y al Reino de Dinamarca, en respeto al derecho internacional y a la autonomía vigente desde 1979. Según reportes de Reuters, France 24 y Euronews, encuestas recientes indican que más del 80 % de los groenlandeses rechaza la posibilidad de integrarse a Estados Unidos, reforzando el discurso de autodeterminación en el Ártico.

La resistencia no es solo local. Sondeos difundidos por AP News, The Guardian y Huffington Post España muestran que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses tampoco apoya la idea de adquirir o anexar el territorio, lo que revela divisiones internas incluso dentro del entorno político del propio presidente. Analistas citados por estos medios coinciden en que el tema se ha convertido en un foco de fricción diplomática y en un debate incómodo para Washington, más asociado a tensiones geopolíticas que a consensos reales.

Recursos, ubicación y poder

El interés de Estados Unidos por Groenlandia se explica, en parte, por su potencial en minerales estratégicos, conocidos como tierras raras, esenciales para la fabricación de baterías, turbinas eólicas, sistemas de defensa y tecnologías digitales. Informes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y de la Comisión Europea señalan que el subsuelo groenlandés alberga reservas relevantes de neodimio, disprosio y otros elementos críticos, cuya explotación podría reducir la dependencia occidental de China, país que hoy domina la cadena global de suministro de estos materiales.

A ello se suma su valor geopolítico y territorial en un Ártico cada vez más disputado. Groenlandia ocupa una posición clave entre América del Norte, Europa y el Polo Norte, en una región donde el deshielo está abriendo nuevas rutas marítimas y oportunidades económicas. De acuerdo con análisis del Consejo Ártico, Reuters y la OTAN, el aumento de la presencia de Rusia y el interés creciente de China en infraestructuras y recursos árticos han elevado la importancia estratégica de la isla para Washington, que ya mantiene allí desde 1951 la base aérea de Pituffik (antes Thule) como parte de su sistema de defensa antimisiles.

Curiosidades de la vida en Groenlandia

La mayoría de la población pertenece al pueblo inuit, con identidad cultural propia y lengua oficial: el groenlandés.

Tiene menos de 60 mil habitantes, muchos de ellos distribuidos en pequeñas comunidades costeras sin conexión por carretera.

Más del 80 % del territorio está cubierto por hielo, lo que condiciona el transporte y la vida cotidiana.

Fue colonia danesa desde 1721 y obtuvo autonomía en 1979, ampliada en 2009.

En invierno, algunas zonas pasan semanas sin sol; en verano ocurre lo contrario: el fenómeno del sol de medianoche.

