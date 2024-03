Nutrición y Dietética: la carrera que rompe los mitos alimenticios

La profesión que entrelaza el bienestar humano con la realidad socioeconómica del país. De esa manera se constituye la carrera de nutrición y dietética, donde sus pautas educativas se basan en el bienestar biopsicosocial y el aporte a la comunidad.

Así también, responde a las demandas patológicas que aquejan a la sociedad, y se articula a los Planes de Desarrollo Nacional y Regional, Plan Nacional del Buen Vivir y Planificación Estratégica de Desarrollo Institucional. “Que la población tenga claro el perfil de esta noble profesión es el reto más grande. Nosotros relacionamos el mantener un cuerpo saludable como sinónimo de alimentación adecuada, pero no entendemos que no es necesario estar enfermo para acudir al nutricionista; deberíamos tener una consulta con periodicidad para prevenir enfermedades”, acota Martha Celi, directora de la carrera de Nutrición y Dietética de la UCSG.

Es así como, en la actualidad, elegir una vida saludable o una dieta adecuada dejó de ser sinónimo de estética y apariencia física. “La nutrición va mucho más allá y se lo plasma en las nuevas enfermedades que habitan en el país. De eso se trata la nueva mirada de la carrera de avances científicos que son las evidencias de tratamientos, el análisis del cuerpo y de los alimentos”, argumenta Karina Pazmiño, coordinadora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la UIDE. En cuatro años y medio de estudio, el profesional determina los requerimientos y recomendaciones nutricionales en todas las etapas de la vida.

Proyecto. La UCSG se perfecciona en el campo del diagnóstico (ejemplo: mediciones antropométricas). Por su parte, la UIDE trabaja en proyectos sobre la deficiencia de Vitamina D.

Después, este proporciona y monitorea terapia alimentaria y nutricional de recuperación; rehabilitación en diferentes situaciones clínicas.

Es decir, ahora, es mucho más importante estudiarla hasta el punto de conocer el mejor balance alimenticio y con ello especializarte en un sinnúmero de espacios: nutrición deportiva, industrial, clínica. “La formación de este profesional contribuirá a mejorar en la sociedad la Prevención de Salud y la Promoción de prácticas de vida saludable, principalmente a través de la investigación y proyectos de intervención comunitaria”, explica Celi.

Justo para esos beneficios, la UIDE cuenta con laboratorio con aparatos tecnológicos, donde el estudiante podrá desarrollar sus ensayos de simulación: “contamos con laboratorios de evaluación del estado nutricional, nutrigenómica, bromatología, técnica dietética, bioquímica nutricional, química y biología celular”, agrega Pazmiño.

Adicional, el joven antes de ingresar deberá conocer los procesos básicos de pensamiento aplicados a la resolución de problemas. Contener un férreo interés por los problemas de salud en la comunidad sumado a una actitud crítica y minuciosa.

“Aún hay mucho camino por recorrer debido a que al momento la población no tiene la cultura de prevenir las enfermedades, no concientiza en que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles”, alega la experta. La carrera va en aumento y se convirtió en una de las más solicitadas a la hora de decidir por un futuro profesional.

Es exactamente lo que le pasó a Ingrid Martínez, quien lleva 12 años trabajando en “lo que le gusta” y aunque en su tiempo de preparación le decían que “comer cinco veces era lo ideal”, se convence de que la actualización es el camino en la actualidad.

“La cita es personalizada y acorde a las necesidades de cada persona y organismo. Se prioriza la calidad de vida. Se aleja esa idea del peso ideal y se evita riesgos en la salud mental. El abordaje médico es integral y con un amplio equipo”, asegura.

