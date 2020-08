¿Por qué los niños necesitan las aulas?

Micaela es una niña tímida de 11 años, que cursa séptimo grado, que vive con sus padres y sus dos hermanitos menores en un departamento y que comparte el cuarto con su hermana de 4 años (María). A las 08:00, se conecta vía Zoom a su clase de matemáticas en la escuela, y hace lo posible por concentrarse mientras su hermano bebé llora y grita en la otra habitación.

Durante su clase, su hermanita le pide que le preste las plumas y los colores para rayar unas hojas. Además, se le lleva el borrador y Micaela tiene que levantarse e ir a recoger sus cosas donde su hermana las dejó. Sus padres trabajan, y la abuelita que los cuida tiene que ocuparse del más pequeño, por lo que no puede controlar a María, mientras 'Mica' esta en clase.

Al final, la profesora pregunta si alguien tiene dudas. Todos dicen que no, y Micaela, por no ser la única que no sabe, no dice nada.

Casi todos los días es lo mismo, y suceden cosas similares en sus clases de lenguaje, historia y ciencias naturales. Como resultado, Micaela ha bajado en su rendimiento académico. El año pasado, Mica era buena en matemáticas, y tenía 10 en lenguaje y 9 en historia. Este año, ha sacado 7.

Esto se debe a que no puede hacer sus deberes porque no entiende, y cuando pide ayuda, se frustra con facilidad si no le salen las cosas bien en el primer intento. En casa, tiene que ocuparse de sus dos hermanitos, mientras la abuelita cocina y limpia. No puede salir del departamento, y no puede jugar con sus plastilinas o temperas porque a su mamá no le gusta que se ensucien.

Micaela, realmente, solo necesita una cosa: Ir a la escuela. Ahí, cuando estaba en clases no tenía que preocuparse por otras cosas, además, si no entendía algo podía preguntarle a la profesora cuando todos se iban. En el recreo, podía jugar en el patio con sus amigas, y en la clase de arte se divertía pintando.

El entorno del aula es uno de los factores más importantes que afectan el aprendizaje de los estudiantes. Un aula de aprendizaje ideal es cuando los estudiantes ven sus aulas como algo positivo y de apoyo; es un espacio donde se sienten seguros y protegidos. Las características del ambiente pueden facilitar, dificultar o impedir el avance del estudiante.

IMPORTANCIA DE LA INTERACCIÓN SOCIAL

El aprendizaje colaborativo ayuda a que los estudiantes aprendan eficazmente unos de otros. pixabay

Hoy en día, aprender en una escuela implica más que estar expuesto a información y contenido establecido. Estudios han establecido que los niños absorben todo lo que observan a su alrededor y que aprenden mejor cuando están cómodos y pueden explorar su entorno.

Algunos factores que contribuyen a crear un entorno de aprendizaje positivo son el establecimiento de una cultura de aprendizaje de apoyo, abordar las necesidades del alumno y fomentar la participación del alumno en todas las actividades.

Dicho entorno proporciona contenido relevante, oportunidades para desarrollar habilidades sociales y estrategias para ayudar a los estudiantes a tener éxito: El aprendizaje colaborativo ayuda a que los estudiantes aprendan eficazmente unos de otros, y apoya la resolución de problemas.

ÁREAS DEDICADAS AL ESTUDIO

Para que los estudiantes aprendan de manera efectiva, necesitan sentirse cómodos física, emocional y psicológicamente. pixabay

El estrés tiene un efecto negativo significativo sobre el funcionamiento cognitivo. Desafortunadamente, cuando se trata de procesos de aprendizaje, el poder de los eventos negativos supera el poder de los eventos positivos.

Todas las personas tienen necesidades sensoriales y si tiene demasiado calor, demasiado frío, hambre, cansancio o sed, su rendimiento se verá inhibido.

Lo mismo sucede cuando los sentidos son sobreestimulados audiovisualmente, cuando muchas cosas pasan a su alrededor, que le impiden la concentración.

Para que los estudiantes aprendan de manera efectiva, necesitan sentirse cómodos física, emocional y psicológicamente.

RELACIONES INTERPERSONALES

La dinámica social que se produce en el aula origina una serie de características determinantes del aprendizaje. pixabay

Todas las personas establecemos numerosas relaciones a lo largo de nuestra vida. Resulta increíble que día a día, podamos relacionarnos con tantas personas considerando que, “cada cabeza es un mundo”.

En esa diferencia, reside la gran riqueza de las relaciones humanas, ya que al ponernos en contacto intercambiamos y construimos nuevas experiencias y conocimientos.

Las relaciones interpersonales constituyen un aspecto básico en nuestras vidas, funcionando no sólo como un medio para alcanzar determinados objetivos sino como un fin en sí mismo. Por tanto, podemos llegar a la conclusión de que la promoción de las relaciones interpersonales no es una tarea que pueda dejarse al azar.

El aula es un escenario interactivo en el que el maestro y alumno ejercen su actividad, y la dinámica social que se produce en ella origina una serie de características determinantes del aprendizaje .

Maestros y alumnos se ven inmersos en un rico contexto psicológico y social, en el que interactúan los factores físicos, sociales y psicológicos que están presentes. El aprendizaje en el aula se configura como un proceso constructivo, cultural y comunicativo, resultado de un entramado de relaciones y pautas de interacción personal.

Además, el aula es la principal fuente de interacción con otros, y por ello, el lugar perfecto para formar amistades.

Con los amigos y amigas se establece la confianza, se intercambian ideas y se identifican por gustos en común. Se procede a formar lazos profundos de afecto que los mantienen unidos por un largo tiempo y el niño puede desarrollar un tipo de comunicación diferente al de la familia.