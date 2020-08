Personas con discapacidad: la educación virtual, un problema

No existe una idea clara sobre cómo se trabajará la educación virtual para personas con discapacidad en tiempo de pandemia.

Un problema que no se visibiliza. La educación virtual es la alternativa que al momento se implementa en el país debido a la pandemia ocasionada por el COVID -19, como una forma de proteger a los niños, niñas y adolescentes; sin embargo, ha quedado en el aire el cómo se trabajará con las personas con discapacidad, aspectos que desde el Gobierno no se han dado a conocer, ni se han difundido.

La educación virtual también causa problemas a maestros Leer más

Para Fernanda Vivas, de la Coordinadora Nacional de Discapacidades del Ecuador (Coordinadec,) es un aspecto que no ha sido solucionado. Manifestó que han habido muchos inconvenientes con los menores que sufren de discapacidad, lo cual se viene arrastrando desde la suspensión de clases por la emergencia sanitaria. Afirmó que varios chicos no tenían apoyo en casa, o no tenían la parte social, por lo que retrocedieron bastante en cuanto a su preparación y se deprimían.

Como Unicef apoyamos al Ministerio de Educación con programas, pero por sí solo no es suficiente, se requiere un acompañamiento a docente y un apoyo a las familias Anna Volhonen,

especialista en educación para Unicef

“La educación virtual en tiempos de pandemia no ha resultado tanto efectiva debido a diversos factores, la necesidad de acompañamiento más personalizado hace que no se logren resultados adecuados, esta situación ha ocasionado una falta de motivación en estudiantes y docentes”, señaló.

La clase virtual: Entre lo jocoso y el deber Leer más

Para Anna Volhonen, especialista en educación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef por sus siglas en inglés), es un tema complejo, pero el organismo internacional está trabajando con el Ministerio de Educación para lograr superar los problemas que presenta la educación virtual para las personas con discapacidad. Indicó que del monitoreo que han hecho, el 61% de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad tiene internet (ver infografia).

El poco conocimiento para escoger actividades en esta modalidad, para la recreación del currículo y hasta para evaluar, determinará los resultados insatisfactorios que se van a obtener Fernanda Vivas,

representante Coordinadec

“El hecho de tener internet tampoco garantiza la posibilidad de asegurar su proceso de aprendizaje, se requieren adaptaciones de todas las herramientas, de contenidos para las personas con discapacidad, y en este momento, pensando en confinamiento, las familias con personas con discapacidad sufren mayores situaciones de estrés, y según los datos a nivel mundial señalan que estas familias también presentan altos niveles de pobreza, es por eso que se requiere de un fortalecimiento del requerimiento de protección integral”, dijo.

En el Ecuador, el debate del uso de las tecnologías digitales ocurre en un contexto relacionado además con un recorte presupuestario a la educación pública Fander Falconí,

exministro de Educación

Personas con discapacidad marcharon para exigir sus derechos Leer más

“Las tecnologías digitales permiten paliar el impacto de la pandemia en el proceso educativo. Sin embargo, el aumento del uso de las tecnologías digitales puede exacerbar las desigualdades derivadas del distinto acceso a las mismas entre los países y las personas. Por eso, no es posible y tampoco es deseable pretender que las tecnologías digitales solucionen problemas educativos derivados del confinamiento. Y no se puede pasar por alto otra situación: en el sector rural, como en el caso ecuatoriano, no todos tienen disponibilidad de equipos móviles o computadoras y la capacitación informática es limitada. Y, obviamente, esto afecta más a las personas con discapacidades”, precisó el exministro de Educación, Fander Falconí.

Inicio de clases es el 1 de septiembre

Para el martes 1 de septiembre está programado que alrededor de 1,9 millones de estudiantes del régimen Sierra y Amazonía regresen a clases, según lo anunció la ministra de Educación, Monserrat Creamer, en días pasados.

El ciclo lectivo se divide en dos quimestres. El primero irá del 1 de septiembre de este año hasta el 29 de enero del 2021. Deben completarse cien días de labores. El segundo quimestre iniciará el 4 de febrero y concluirá el 30 de junio de 2021, así se completarán 200 días.