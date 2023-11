Miguel F. Vidal, un viaje con raíces

Estar dentro de la cocina es un hábito que ha formado parte de la vida de Miguel Fernández Vidal, quien es el chef español elegido para aperturar el restaurante Mercedes-Benz Gourmet Experience, en La Floresta, en Quito, donde deleitará los paladares ecuatorianos por un corto tiempo.

Así comenzó todo

Desde que era un adolescente, gracias a que en su núcleo familiar (conformado por 10 hermanos) se repartían las tareas del hogar. Alimentar a los que más quiere se convirtió en su deber favorito.

En esa época le agarró el ‘gustillo’. Pronto sus amigos más cercanos se convirtieron en sus primeros comensales, ya que cuando se reunían, a Miguel le agradaba la idea de preparar platos para ellos.

Derecho a la cocina

Pero ese chef en potencia con ansias de cocinarle al mundo hizo un ‘alto’ cuando llegó a la universidad. Se desvió de ese camino para seguir la carrera de Derecho. Pero dejó las leyes y los trajes a un lado al darse cuenta de que los mandiles y sartenes lo cautivaron.

Asegura que dos acontecimientos marcaron su vida. El primero, en orden cronológico, fue regresar a las parrillas, ya que “cuando uno hace lo que quiere, se dice que ya no trabaja más”. Y el segundo, “el nacimiento de mi hija, sin duda”, quien ha sido la gasolina que lo impulsa para dar su mejor versión en todo.

Admite que se siente “más centrado, con más fuerza para triunfar y ser más efectivo. Todo esto es para poder estar más tiempo con ella”, añade con un tono de admiración y orgullo.

Su menú tiene siete tiempos que varian entre empanadas hasta exquisitos guisos Karina Defas

Su cocina

Lo que más destaca en sus platos son sus raíces. Describe su especialidad como una cocina viajera, pero con alma gallega. Es así como se ha empapado de varias culturas y hoy puede decir que su comida está enriquecida con técnicas de Asia, América Latina y África. Estas le sirven para mejorar las delicias de su amada cocina gallega (en la que predominan los mariscos). Un claro ejemplo es el menú que preparó para el Mercedes, que consiste es una fusión entre las bondades de los productos ecuatorianos, como verde, hierbaluisa, cedrón, entre otros, y las recetas de su tierra natal.

Una vida ajetreada

Seguramente, estimado lector, usted se maneja con una rutina diaria como levantarse, ir al trabajo, comer y demás. Para el chef Miguel, las cosas no son tan monótonas, Explica que al tener una vida como la que lleva, que se desarrolla entre Morgana y Volandeira (restaurante y taberna ubicados en Madrid, España, fundados por él), lo más probable es que “sea una locura, el día a día no existe, no hay ni dos días parecidos”. Y es que su agenda fluctúa entre ir a conferencias, supervisar sus negocios, asistir a reuniones y dictar master class.

Caldeirada de peixe

Dentro de su menú de siete platos, su favorito es la ‘caldeirada de peixe’, considerado uno de los platillos tradicionales de la cocina gallega. Consiste, en pocas palabras, en un guiso de pescado que se caracteriza por llevar pimientos y papas. Esta versión se prepara con algunas especias como jengibre, cilantro, cedrón, hierbaluisa, entre otras. El chef lo describe como una combinación de sabores entre agrios, dulces, picantes y umami. Para él, esta receta lo tiene todo.

