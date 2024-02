Malestar emocional y trastorno mental: ¿Cómo distinguirlos?

Luis Gutiérrez abunda en los dos principales cuadros psiquiátricos para poderlos distinguir del malestar emocional. Se trata de los trastornos de ansiedad y la depresión. En cuanto al primero, se divide a su vez en otros dos, que son los trastornos de ansiedad generalizada y los originados por crisis de pánico.

Vitamina B9, protectora de la gestión y presente en alimentos naturales Leer más

El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza porque genera en la persona un estado nervioso permanente. "Todos nos ponemos nerviosos pero con este trastorno la ansiedad afecta durante todo el día. Los pacientes dicen que se levantan como si tuvieran un motorcillo interno. Tienen síntomas físicos como dolores de estómago, de cabeza, inestabilidad en la marcha o irritabilidad", subraya el psiquiatra.

(Te puede interesar: Agua de alibour: ¿Qué es y para qué sirve?

Además, esos pacientes tienen problemas para dormir y concentrarse. Los síntomas se prolongan en el tiempo. Respecto a las crisis de pánico, el psiquiatra de la SEPSM explica que se manifiesta de forma aguda y repentina. Empieza con palpitaciones, disnea, taquicardia y, en ocasiones, lipotimia.

"Una crisis de ansiedad es una señal de que algo más marcha mal. Cuando esa crisis de ansiedad se empieza a repetir, con una frecuencia de una a la semana y durante al menos otro mes, decimos que tiene un trastorno por crisis de ansiedad", agrega.

Chile: guardianes de la oscuridad protegen el cielo de la contaminación lumínica Leer más

LA DEPRESIÓN

Sobre los trastornos depresivos, el psiquiatra incide en que se caracterizan por una tristeza especialmente intensa, patológica, donde el paciente tiene ese sentimiento durante todo el día o la mayor parte de él. A esa tristeza se une una visión muy negativa de la vida, así como la apatía. "Podríamos definirlo como no tener ganas de hacer nada, de no sentir placer por las cosas que le gustan".

En una pieza teatral se logra transmitir la depresión EFE

Esos son los síntomas nucleares pero también padecen problemas en el sueño -duermen mucho o poco-, de alimentación -comen mucho o poco- así como cognitivos tales como de concentración o memoria-.

(Además: Para prevenir los contagios de ETS, priorice el condón )

Comer más de un 22 % de proteína en la dieta aumenta el riesgo cardiovascular Leer más

EL MALESTAR EMOCIONAL, PROPIO AL HECHO DE EXISTIR

Por contra, el malestar emocional no es tan patológico, ni tan enfermizo ni intenso como los cuadros anteriores. "Si yo te dijera que tengo una depresión de caballo y tú me preguntaras que qué voy a hacer hoy y te digo que voy a ir a dar clase, luego hacer otra cosa, por ejemplo, pues tanta depresión no tienes porque cuando la tienes de verdad te incapacita para hacer cualquier cosa", destaca.

Gutiérrez hace hincapié en que el malestar emocional es propio al hecho de existir y es normal, "incluso casi es bueno", por ejemplo, que nos pongamos nerviosos antes del examen o tristes porque se haya muerto alguien querido.

Para leer contenido de calidad, SUSCRÍBETE AQUÍ