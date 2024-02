Para prevenir los contagios de ETS, priorice el condón

Lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, (OMS): cada día más de un millón de personas a nivel mundial contrae una enfermedad de transmisión sexual (ETS), entre esas clamidia, gonorrea, sífilis y tricomoniasis. Y aproximadamente 38 millones de personas sexualmente activas, de entre 15 a 49 años de edad, está contagiado con alguna de ellas.

En Ecuador también se ha puesto bajo la lupa algunos casos de ETS. De acuerdo a las cifras de egresos hospitalarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el 2021 se registraron 392 casos de sífilis (frente a los 245 registrados en 2020). Y según el Ministerio de Salud Pública (MSP), hasta octubre de 2023 se ha notificado al Sistema Nacional de Salud un total de 3.495 casos nuevos de VIH.

A la hora de analizar las causas detrás de este aumento de infecciones, Teodora Wi, médica de la OMS, señaló al uso de nuevas formas de conocer pareja. “El sexo está cada vez más accesible, ahora existen aplicaciones de citas y probablemente ese sea un factor. Si es accesible y tiene más relaciones sexuales, tienes más ETS”.

Lee también: La pastilla preventiva del VIH será gratis en Italia

Adicional a esto, la reducción de las medidas de protección durante las relaciones sexuales, ya sean vaginales, anales u orales, ha incrementado el riesgo. SEMANA dialogó con profesionales de la salud sobre cómo recibir un diagnóstico y tratamiento a tiempo para que no haya repercusiones para su salud y, de estar contagiado, evitar infectar a más personas.

Según la OMS Aproximadamente 38 millones de personas sexualmente activas, de entre 15 a 49 años de edad, está contagiada con alguna ETS

Placer con protección

La doctora Fanny Sañay, especializada en Ginecología y Obstetricia en la Universidad de Buenos Aires-Argentina, y miembro de la Sociedad de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopia Guayas, explica que todas las infecciones tienen secuelas, sobre todo si el diagnóstico es tardío o no se tratan a tiempo. El común de los síntomas puede ir desde “dolor pélvico, molestias durante la relación sexual, úlceras o verrugas en genitales, boca y ano, flujo vaginal o por el pene, dolor y ardor al orinar, entre otras manifestaciones”.

Cáncer de ano: los síntomas a tener en cuenta para detectarlo a tiempo Leer más

Otro tema a considerar es que algunas enfermedades pueden ser asintomáticas por un largo período de tiempo, que puede ir de meses a años. “Es decir, al presentar una sintomatología, no necesariamente su actual pareja lo contagió, esta puede haber sido adquirida tiempo atrás”.

Si la infección no es tratada, esta va a derivar en consecuencias más graves. La clamidia, por ejemplo, puede derivar en infertilidad; el Virus del Papiloma Humano (VPH) en cáncer de cérvix. Además, la inmunodeficiencia que provoca el VIH haría a la persona más vulnerable a otras infecciones, incluso mortales.

Para Sañay es importante estar en alerta aún cuando se practique la monogamia. “Esta persona también puede verse contagiada, sobre todo si su pareja es promiscua (y uno de los dos no lo sabe), por eso es la importancia del chequeo regular”.

Tome la iniciativa

El sexólogo Rodolfo Rodríguez recomienda información, responsabilidad y hábitos de vida saludable para cuidar de la salud sexual.

“Es importante que desde la adolescencia se sepa qué es una enfermedad de transmisión sexual y cómo se transmite; aprender a usar el preservativo y la variedad que existe para que no haya excusa de no encontrar el adecuado”, refiere.

Asimismo, el experto recalca que no hay que dejarse llevar por las apariencias para evitar el uso del condón. “Justificar el no uso porque la otra persona vive en un barrio residencial, tiene tal estatus, estudia en una universidad o tiene tal cargo laboral es lo menos responsable que se puede hacer con la salud sexual. No hay que esperar a que el otro diga que no trae protección. Usted tome la iniciativa, lleve un preservativo y úselo”.

Si se cumple con estas barreras de protección estarán siendo responsables con su vida sexual y priorizando el proyecto de vida de ambos. “Es importante hacerlo bajo la asesoría de especialistas, no del Dr. Google”, concluye.

Dolor y ardo al orinar son algunos de los síntomas de contagio.r Internet

No tengan intimidad sin antes hacer esto

Si está conociendo una nueva persona y desea tener intimidad, los expertos hacen estas recomendaciones para que no presente riesgos en su salud sexual.

¿La pornografía afecta la vida sexual de la pareja? Leer más

Conozcan el historial de salud sexual de cada uno: Antes de tener un encuentro sexual es importante hablar honestamente sobre los antecedentes ITS. Asegúrense de que ambos han sido sometidos a pruebas recientes o tratamientos. Utilicen barreras de protección: El uso de condones sí puede ayudar a reducir el riesgo de transmisión de algunas ITS durante el sexo oral. Asegúrese de tenerlos a mano. Las inyecciones contra el VPH también ayudan a reforzar la protección, ya que ese virus se puede contagiar tan solo con el roce de las zonas no cubiertas por el preservativo. Háganse pruebas de detección regularmente: Esto va a permitir detectar cualquier infección en etapa temprana y buscar el tratamiento adecuado, pues en algunos casos la sintomatología tarda en aparecer. Y puede ser que el contagio se haya dado con una anterior pareja.

Las apss de cita

“El sexo está cada vez más accesible, ahora existen aplicaciones de citas (Tinder, Badoo, etc.) y probablemen-te ese sea un factor. Si es accesible y tiene más relaciones sexuales, tiene más ITS”, Teodora Wi, médica de la OMS.

El dato

Adolescentes y ‘la primera vez', háblales sin tapujos Leer más

La OMS refiere estas cuatro ETS con mayor presencia de casos a nivel mundial: Clamidiosis (129 millones), Gonorrea (82 millones), Sífilis (7,1 millones) y Tricomoniasis (156 millones). Como parte de su labor, el organismo ha elaborado un plan denominado “Estrategias mundiales del sector de la salud contra el VIH, las hepatitis víricas y las infecciones de transmisión sexual para el período 2022-2030”.

Los expertos

Promiscuidad en tiempos 2.0

En estos momentos la inmediatez es una de las tendencias en todo ámbito. Y cuando se trata de buscar pareja, las aplicaciones de cita están a la orden del día. Pero, ¿cuál es el riesgo? Con el famoso “match” estamos obviando el proyecto de vida, el perfil, los deseos, las emociones de la otra persona y de uno mismo. La relación es vista de manera superficial. Entonces, lo que hoy le pareció bonito, mañana no le gustó y vuelve a la app para buscar otra pareja. Allí es cuando se genera la promiscuidad, que a la larga traerá riesgos, no solo de contraer una ETS, sino que creará un nivel de inestabilidad psicoemocional y sexual en el individuo. Y esto debe ser tratado. Según el caso, puede integrar tratamiento con ginecología, urología, infectología, psicólogo y sexólogo, a fin de que tenga una vida sexual sana y responsable. Dr. Rodolfo Rodríguez, máster en Sexología y Educación Sexual en la Universidad de Huelva, España. Y Psicología de la Sexualidad humana en la Universidad de Phoenix, EE.UU

Los chequeos son la nueva prueba de amor

Hay que desterrar la idea de que la ‘prueba’ de amor tiene que ver con el acto sexual. Si se valoran, respetan y quieren avanzar como pareja debe hacerse un examen de control de ETS antes de empezar a tener intimidad. En sangre, los básicos son de VIH, sífilis, hepatitis B, hepatitis C y herpes genital. Los más avanzados, en cambio, son: colposcopia para mujeres y penescopia en varones. Son exámenes indoloros que sirven para buscar presencia de lesiones, verrugas u otros, y realizar un tratamiento oportuno para ambos. Hoy no hay excusa para no protegerse, existen preservativos femeninos y masculinos de diferentes variedades. Y asimismo, la vacuna nonavalente contra VPH que cubre dos cepas de bajo riesgo, y siete cepas de alto riesgo que son las que provocan cáncer al cuello uterino. Dra. Fanny Sañay. Especialista en Ginecología y Obstetricia, Universidad de Buenos Aires, Argentina y Miembro de la Sociedad de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopia Guayas

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!