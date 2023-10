Adolescentes y ‘la primera vez', háblales sin tapujos

Su cuerpo no es el mismo, su zona íntima tampoco, su sexualidad ha ido cambiando como también sus interrogantes. Andrea (16) está en plena adolescencia, pero no la transita sola.

“Desde que tenía 4 o 5 años mi mamá me enseñó a decir el nombre de los órganos como son. Las niñas tienen vagina, los niños, pene. En diciembre iré con ella para que me vacunen contra el Virus del Papiloma Humano... Yo todavía no tengo enamorado, pero sé que esta vacuna es para prevenir. Unas amigas, en cambio, ya salen con chicos”, detalla.

La intriga de la ‘primera vez’ empieza a rondar en la cabeza de algunos adolescentes. Y otros, en cambio, se entregan al deseo. En Ecuador hay una estadística oficial que se hizo hace cinco años. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del INEC refirió que la edad promedio de la primera relación sexual en las mujeres es de 18 años en la zona urbana, esta no se diferencia mucho de lo que pasa en las parroquias rurales, donde empiezan a los 17,5 años. Los hombres, en cambio, inician a una edad más temprana, tanto en áreas urbanas como rurales, siendo el promedio 16 años; y en muchos casos, responde a patrones estereotipados de crianza en la sociedad, que impulsan al varón a iniciar mucho más rápido su vida sexual.

Estas cifras podrían haber tenido variación debido a la fuerte influencia del Internet después de pandemia, en los adolescentes.

Lo que sí está actualizado, y resulta alarmante, es lo que sucede en torno a embarazos. Este 2023, el Ministerio de Salud Pública señaló que en el 2022 existieron 1.921 nacidos vivos de madres que tenían entre 10 y 14 años. Es por eso necesario informar y fomentar la educación sexual y reproductiva en las más jóvenes del hogar, no solo para contrarrestar los embarazos adolescentes, abusos o violencia de género, sino para buscar su empoderamiento a partir del conocimiento de su cuerpo y derechos.

Esta enseñanza no solo recae en los colegios, sino en el mismo hogar. Donde a lo padres les toca hablar sin tapujos.

Educar es proteger

Menstruación, prevención de abuso sexual, consentimiento, métodos anticonceptivos, ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) son los temas que (como mínimo) los adolescentes deberían conocer antes de su primera relación sexual.

Para Mónica Ortiz, medica sexóloga y docente en la carrera de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, “es importante que desde el hogar se hablen de estos temas según la edad de los hijos. Por ejemplo, a una hija de 7 u 8 años ya deberían estar explicándole sobre el proceso de la menstruación y el cuidado del cuerpo en general. Luego se pueden ir abordando los otros temas”.

Esas primeras charlas son la oportunidad para abrirles un espacio para que pregunten cualquier otra inquietud a medida que crecen, en lugar de que se lo consulten a la amiga del colegio. “No es cuestión de que los sienten y les digan vamos a hablar de sexo porque pueden sentirse incómodos. Hay que saber aprovechar las circunstancias y ser lo más claro posible. Si por ejemplo, están viendo una película, serie o escuchando una canción que aborde lo sexual, entonces aprovechen ese momento para pedirles su opinión, perspectiva, consultarles qué harían ante tal situación para que luego ellos sepan cómo actuar”, sugirió Ortiz.

Educación sexual, entonces, no es ver que el o la adolescente tiene pareja y decidan hacerle comprar anticonceptivos. Es cuestión de brindar conocimiento. “Educar es proteger. Y son los padres, los responsables. Los colegios, grupos juveniles o especialistas serán un apoyo. El profesional en sexología apoyará no solo en educar sino que intervendrá cuando haya una situación que genere conflicto. Y para chequeos y tratamientos en la parte de los órganos sexuales, el urólogo y la ginecóloga”.

A la ginecóloga ¿solas o acompañadas?

Si la hija adolescente no ha hablado de sexo en casa, y con suerte solo ha tenido una sola charla de educación sexual durante toda la escuela y parte de secundaria, ¿Cómo se pretende que se cuide bien o sepa cuándo está ovulando, si nadie se lo explicó?

La ginecóloga hoy en día es una aliada. Basta dar un vistazo en Instagram, donde los posteos hablan sobre sexualidad y toda la información que se debe saber a esa edad y que, a veces, las chicas no se animan a preguntar.

Si bien el interés se ve en las redes sociales. También llega a consulta. La gineco- obstetra Yoshimi Lee explica que la mayoría de las madres lleva a sus hijas cuando ya empiezan la menstruación, ya que suele haber dolor, ausencia de sangrados o flujos abundantes. Y un pequeño porcentaje acude para recibir una guía sobre anticoncepción, previo al inicio de las relaciones sexuales. Algunas llegan con sus mamás y otras chicas solas, y eso no es un motivo para negarles la consulta. Están en todo su derecho”, explica.

Hablar de forma clara y directa será clave en ese cara a cara con la especialista. Deben informarse sobre cómo funciona el ciclo menstrual, las infecciones de transmisión sexual, los tipos de anticonceptivos, e incluso, saber cómo colocar un preservativo.

“Hay chicas que vienen con conocimientos que le explicó “la amiga”, o información falsa de internet. Ahí se ven los problemas de no tomar los anticonceptivos adecuados, y en el peor de los casos, un exceso con el uso de la pastilla del día después”.

Acerca de las ITS, Lee hace hincapié sobre la aplicación de vacuna contra el virus del Papiloma Humano (VPH), pues actualmente se estima que el 80 % de la población mundial tiene VPH diagnosticado o no. “Entre los 9 a 14 años es la edad ideal para generar anticuerpos contra las cepas de mayor riesgo para cáncer. Por eso, la vacuna y el condón serán una barrera importante cuando más adelante inicien su vida sexual. Ellas necesitan saber que no puede haber roce ni jugueteo sin uso del preservativo. Deben aprender a cuidarse y saber que la iniciación sexual debe darse en un marco de consentimiento. No por insistencia del varón”, dice enfática.

Más allá de la educación de la madre, la ginecóloga es una aliada para que crezca con una sexualidad sana y sin riesgos.

