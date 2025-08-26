Las tendencias de otoño 2025 según Pinterest: Nostalgia y estilo personalizado
Todo sobre las tendencias de otoño 2025 según Pinterest. Descubre la moda preppy, el glamour grunge, la decoración Art Deco
El informe de tendencias de otoño 2025 de Pinterest, analizado a través de las principales publicaciones de diseño y moda como Elle Decor, JCK y WWD, revela una evolución significativa en las preferencias de los usuarios: la búsqueda de la autenticidad, la sustentabilidad y la expresión personal se consolidan como los pilares centrales de la próxima temporada.
Moda: El Renacimiento del Preppy y el Encanto de lo Vintage
El estilo preppy experimenta un resurgimiento masivo, pero con un giro contemporáneo. Según WWD, las búsquedas de "atuendos preppy para mujeres" aumentaron un 47,680%, mientras que el "nuevo estilo preppy" creció un 5,555%. La Generación Z está renovando este look clásico al mezclar piezas vintage con elementos modernos, como relojes analógicos (+59%) y accesorios de inspiración sureña. Los tonos neutros "inspirados en la cafeína" —como el marrón café, el verde matcha y el beige vainilla— definen la paleta de colores de la temporada, reflejando una preferencia por la calidez y la naturalidad.
La moda de segunda mano y el thrifting siguen dominando las búsquedas, con un enfoque en piezas únicas y sostenibles. JCK destaca el interés en relojes vintage, particularmente aquellos con diseños de lujo (+82%) y estilos analógicos, que se han convertido en el accesorio clave para elevar cualquier atuendo.
Decoración: Art Deco, Oficinas Chic y Azulejos Audaces
Elle Decor resalta cómo los usuarios de Pinterest están transformando sus espacios con estéticas que combinan lo vintage y lo moderno. La decoración Art Deco experimenta un crecimiento del 745%, con especial interés en interiores que evocan la elegancia de los años 20. Las oficinas no se quedan atrás: la tendencia "cubículo chic" crece un 1,543%, mientras las ideas de renovación de espacios de trabajo aumentan un 2,652%. Los usuarios buscan crear ambientes funcionales pero inspiradores, incluso en entornos corporativos.
Los azulejos con personalidad también son protagonistas: diseños vintage (+1,107%), azulejos de cobre para baño (+505%) y backsplashes con patrones mexicanos (+380%) demuestran que los detalles arquitectónicos se han convertido en una forma de expresión individual.
Belleza: Glamour Grunge y Ciencia Innovadora
El maquillaje grunge regresa, pero con un enfoque más refinado y usable. WWD reporta que las búsquedas de "maquillaje grunge limpio" aumentaron un 652%, mientras el "maquillaje grunge de los 90" creció un 210%. La tendencia se complementa con cortes de cabillo retro, como el pixie chic (+2,435%) y el bob asimétrico (+1,119%), que reflejan una nostalgia por los años 90 y 2000.
En cuidado de la piel, los ingredientes innovadores roban la atención: el "ADN de salmón" (+623%) y la "esencia de caracol" son las tendencias más buscadas, destacando una preferencia por soluciones de belleza basadas en la ciencia y la naturaleza.
Viajes: Escapadas rurales y destinos con historia
Los usuarios de Pinterest están planificando escapadas otoñales hacia destinos que ofrecen autenticidad y conexión con la naturaleza. Las búsquedas de "cabañas en el campo inglés" aumentaron un 814%, mientras el "campo de Suiza" creció un 367%. Grecia y Brasil también destacan como destinos ideales, con un interés particular en sus paisajes naturales y su herencia cultural.
Gastronomía: Mini Horneados y Sabores Reconfortantes
La repostería creativa y en miniatura es la gran tendencia culinaria del otoño. Las focaccias dulces decoradas (+562%) y los mini horneados (+281%) dominan las búsquedas, con especial interés en postres como el "cheesecake de mini huevo" (+854%) y el "mini tres leches" (+235%). Estas recetas reflejan un deseo por sabores reconfortantes pero en porciones manejables y visualmente atractivas.
Las tendencias de otoño 2025 reveladas por Pinterest pintan el retrato de una temporada definida por la nostalgia, la sustentabilidad y la búsqueda de la autenticidad. Los usuarios no solo buscan inspiración, sino también herramientas para crear estilos y espacios que reflejen sus valores y personalidad. En un mundo cada vez más digital, el deseo por lo tangible, lo único y lo significativo se convierte en el hilo conductor de todas las elecciones, desde la moda hasta los destinos de viaje.
