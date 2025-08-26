Las tendencias de otoño 2025 según Pinterest: Nostalgia y estilo personalizado

El informe de tendencias de otoño 2025 de Pinterest, analizado a través de las principales publicaciones de diseño y moda como Elle Decor, JCK y WWD, revela una evolución significativa en las preferencias de los usuarios: la búsqueda de la autenticidad, la sustentabilidad y la expresión personal se consolidan como los pilares centrales de la próxima temporada.

Moda: El Renacimiento del Preppy y el Encanto de lo Vintage

El estilo preppy experimenta un resurgimiento masivo, pero con un giro contemporáneo. Según WWD, las búsquedas de "atuendos preppy para mujeres" aumentaron un 47,680%, mientras que el "nuevo estilo preppy" creció un 5,555%. La Generación Z está renovando este look clásico al mezclar piezas vintage con elementos modernos, como relojes analógicos (+59%) y accesorios de inspiración sureña. Los tonos neutros "inspirados en la cafeína" —como el marrón café, el verde matcha y el beige vainilla— definen la paleta de colores de la temporada, reflejando una preferencia por la calidez y la naturalidad.

La moda de segunda mano y el thrifting siguen dominando las búsquedas, con un enfoque en piezas únicas y sostenibles. JCK destaca el interés en relojes vintage, particularmente aquellos con diseños de lujo (+82%) y estilos analógicos, que se han convertido en el accesorio clave para elevar cualquier atuendo.

Decoración: Art Deco, Oficinas Chic y Azulejos Audaces

Elle Decor resalta cómo los usuarios de Pinterest están transformando sus espacios con estéticas que combinan lo vintage y lo moderno. La decoración Art Deco experimenta un crecimiento del 745%, con especial interés en interiores que evocan la elegancia de los años 20. Las oficinas no se quedan atrás: la tendencia "cubículo chic" crece un 1,543%, mientras las ideas de renovación de espacios de trabajo aumentan un 2,652%. Los usuarios buscan crear ambientes funcionales pero inspiradores, incluso en entornos corporativos.

Los azulejos con personalidad también son protagonistas: diseños vintage (+1,107%), azulejos de cobre para baño (+505%) y backsplashes con patrones mexicanos (+380%) demuestran que los detalles arquitectónicos se han convertido en una forma de expresión individual.

Belleza: Glamour Grunge y Ciencia Innovadora

El maquillaje grunge regresa, pero con un enfoque más refinado y usable. WWD reporta que las búsquedas de "maquillaje grunge limpio" aumentaron un 652%, mientras el "maquillaje grunge de los 90" creció un 210%. La tendencia se complementa con cortes de cabillo retro, como el pixie chic (+2,435%) y el bob asimétrico (+1,119%), que reflejan una nostalgia por los años 90 y 2000.

En cuidado de la piel, los ingredientes innovadores roban la atención: el "ADN de salmón" (+623%) y la "esencia de caracol" son las tendencias más buscadas, destacando una preferencia por soluciones de belleza basadas en la ciencia y la naturaleza.

Viajes: Escapadas rurales y destinos con historia

Los usuarios de Pinterest están planificando escapadas otoñales hacia destinos que ofrecen autenticidad y conexión con la naturaleza. Las búsquedas de "cabañas en el campo inglés" aumentaron un 814%, mientras el "campo de Suiza" creció un 367%. Grecia y Brasil también destacan como destinos ideales, con un interés particular en sus paisajes naturales y su herencia cultural.

Gastronomía: Mini Horneados y Sabores Reconfortantes

La repostería creativa y en miniatura es la gran tendencia culinaria del otoño. Las focaccias dulces decoradas (+562%) y los mini horneados (+281%) dominan las búsquedas, con especial interés en postres como el "cheesecake de mini huevo" (+854%) y el "mini tres leches" (+235%). Estas recetas reflejan un deseo por sabores reconfortantes pero en porciones manejables y visualmente atractivas.

Las tendencias de otoño 2025 reveladas por Pinterest pintan el retrato de una temporada definida por la nostalgia, la sustentabilidad y la búsqueda de la autenticidad. Los usuarios no solo buscan inspiración, sino también herramientas para crear estilos y espacios que reflejen sus valores y personalidad. En un mundo cada vez más digital, el deseo por lo tangible, lo único y lo significativo se convierte en el hilo conductor de todas las elecciones, desde la moda hasta los destinos de viaje.

