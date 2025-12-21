La ruta del taco en Ciudad de México que todo amante del buen comer debe conocer

Una guía para descubrir tacos imperdibles en CDMX, del maíz ancestral a mariscos frescos, sabor, cultura y filas que valen

Mi compa Chava es un restaurante de mariscos muy popular en México

En una urbe de más de veintidós millones de habitantes como es la Ciudad de México, sería muy difícil que exista una sola ruta para comer tacos.

Hay infinidad de lugares para elegir y disfrutar de este plato típico e icónico del país, pero aquí les presento una selección bastante interesante para deleitar paladares, si es que están planeando un viaje para el año que viene.

Este destino lo recomiendo no solo por su exquisita gastronomía, sino porque tiene de todo un poco: cultura, historia, entretenimiento, compras y una energía única.

Esta ruta les asegura mucha variedad y sabor y, aunque en ninguno de los lugares mencionados se aceptan reservas, vale la pena tener paciencia y agregarse a la lista de espera. El único consejo es no ir con demasiada hambre para resistir el tiempo de la fila.

¿Cuál es el nuevo rumbo de la gastronomía moderna? Leer más

Mi compa Chava

Inspirada en la cocina sinaloense y en la frescura de los productos del mar, esta marisquería se ha posicionado como una de las más populares de la ciudad, y la fila para conseguir una mesa puede durar hasta dos horas.

El ambiente es de estilo fonda, con música festiva, vajilla de metal y cerveza local.

Su especialidad son los ceviches, tostadas de mariscos, ostiones y aguachiles.

Vale la pena pedir el taco de costra de camarón y la tostada de atún de aleta azul. Para quienes disfrutan de pescados y mariscos frescos, este es un lugar imperdible en la Ciudad de México.

Maizajo

Una tortillería y taquería que se caracteriza por la nixtamalización del maíz, un proceso ancestral que básicamente lo hace más digerible, nutritivo y fácil de moler, y busca preservar la biodiversidad de los maíces nativos.

Ubicada en la colonia Condesa, este sitio casual donde se come de pie frente al mostrador tiene una cocina abierta desde donde se puede ver la preparación de los tacos y las tortillas. Con sabores muy tradicionales, se sirven a diario docenas de tacos, flautas, gorditas y quesadillas.

Una muy recomendada es el taco de suadero (un corte de carne de res muy popular en México) y la flauta de cordero. Este sitio ha sido reconocido por algunos listados gastronómicos nacionales e internacionales como una de las mejores taquerías de la ciudad.

Expendio de Maíz

Definitivamente, la base de muchas de las comidas auténticas en México es el maíz, sea en un restaurante de nivel elevado o en alguna taquería callejera. En el barrio de La Roma se encuentra este sitio pequeñito donde el maíz es protagonista: no tienen letrero ni menú fijo y está lleno de ollas de barro y leña donde se preparan salsas, tortillas, sopes, entre otros platos tradicionales.

Sus sabores son muy caseros, con ingredientes locales frescos y basados en técnicas ancestrales. Los cocineros preparan diversos platillos que se sirven a los comensales hasta que se encuentran satisfechos. Este sitio pintoresco, informal y muy auténtico logró ser galardonado este año con una estrella Michelin.

Los Caramelos

Esta taquería norteña sabe que la clave del éxito es tener una buena sazón. Se destacan principalmente por utilizar tortillas de harina, carne de res en guiso o a la barbacoa y, por lo general, se les puede añadir queso, cebolla, cilantro o frijol.

Un lugar ideal de tacos auténticos con un toque especial; uno de los más afamados es el diezmillo de res, cocido lentamente en su jugo. Les recomiendo empezar por el consomé que ofrecen al llegar, servido en un vasito plástico, para disfrutar sorbo a sorbo de este líquido de sabor concentrado y delicioso.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!