La excelencia educativa se premia: FIDAL distingue a docentes de Ecuador

La educación volvió a ser protagonista en una noche de gala que reunió a líderes académicos, representantes institucionales y maestros visionarios de toda la región. En el auditorio del Centro de Convenciones Metropolitano de Quito fue el escenario donde la Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina (FIDAL) celebró el XVII Concurso Nacional y XII Iberoamericano de Excelencia Educativa, una cita anual que reconoce a quienes, desde el aula, transforman realidades con innovación y compromiso.

La masiva asistencia de autoridades y público dio al evento un carácter solemne y emotivo. Entre los invitados destacaron el viceministro de Educación, Deporte y Cultura, Gustavo Ayala; Arturo Romboli, representante de UNICEF en Ecuador; y Sara Jaramillo, directora de la Oficina Nacional de la OEI, quienes coincidieron en que la excelencia docente es la piedra angular del desarrollo sostenible. También participaron representantes de universidades, embajadores, empresarios y estudiantes, todos reunidos bajo un mismo propósito: celebrar el poder transformador de la educación.

Gran acogida de la convocatoria de proyectos FIDAL

En esta edición participaron 380 docentes ecuatorianos con 135 proyectos y 108 maestros iberoamericanos con 85 propuestas, resultando seleccionados 36 finalistas por categoría. “Nos alegra comprobar que la iniciativa de motivar a los maestros, primero ecuatorianos y luego iberoamericanos, elevando su autoestima y contribuyendo a la mejora de la calidad educativa mediante un concurso de buenas prácticas en el aula, ha seguido adelante y ha dado frutos”, expresó Rosalía Arteaga, presidenta ejecutiva de FIDAL y expresidenta del Ecuador, al destacar la continuidad y alcance de este esfuerzo educativo.

¿Cuáles son los horarios permitidos para realizar fiestas privadas en Guayaquil? Leer más

Uno de los momentos más esperados fue la entrega de los Premios Nôus Trayectoria de Vida, que distinguieron a figuras con una profunda huella en el ámbito educativo y cultural. Entre los galardonados estuvieron Edwin Astudillo, por su compromiso con la sostenibilidad; María Fernanda Gualotuña, por su impulso a la promoción educativa; Marcela Suárez, por su labor en innovación pedagógica; y Agustín Patiño, artista ecuatoriano reconocido por su aporte cultural. Cada uno simboliza la importancia de educar con propósito y vocación.

Premio nacional de Excelencia Educativa para Cotopaxi

El premio nacional de Excelencia Educativa fue otorgado a Francisco Paredes, docente de la Unidad Educativa General Eloy Alfaro, en Cotopaxi, por su proyecto “Aprendiendo para la vida”. Este reconocimiento incluyó el Premio Nôus a la Excelencia Educativa, un incentivo económico aportado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), UNICEF y Diners Club; además de una beca doctoral en la Universidad de Buenos Aires y un viaje académico organizado por la OEI y FIDAL. Paredes agradeció el galardón dedicándolo “a todos los maestros del país que siguen enseñando con amor, a pesar de las dificultades”.

A nivel internacional, el peruano Danny Bernales Sotomayor obtuvo el Premio Iberoamericano de Excelencia Educativa por su proyecto “Ayllupi Ñawinchay”. Este reconocimiento incluyó una beca de maestría en la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), una publicación científica y licencias educativas otorgadas por TICMAS y GetAbstract. Por primera vez, y gracias a la alianza con Olimpiadas Especiales Ecuador, se reconoció también la labor en Educación Especial, distinción que recibió el docente Marcelo Herrera, quien trabaja con niños con discapacidad intelectual.

El evento concluyó con el agradecimiento del jurado y la apertura de la convocatoria para la próxima edición, cuyo plazo se mantendrá abierto hasta el 2 de marzo de 2026.

¿Te gusto leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ