¿Cuáles son los horarios permitidos para realizar fiestas privadas en Guayaquil?

En Guayaquil, la celebración de fiestas privadas en domicilios o locales enfrenta regulaciones estrictas en cuanto a horarios

En Guayaquil, la celebración de fiestas privadas en domicilios o locales enfrenta regulaciones estrictas en cuanto a horarios y niveles de ruido. La normativa municipal establece que las actividades con música o amplificación no deben sobrepasar ciertos límites de tiempo para respetar el derecho al descanso de la comunidad

Según la ordenanza vigente sobre contaminación sonora en Guayaquil, en zonas residenciales el horario permitido para emisión de sonidos altos —como música de fiestas o amplificadores— va desde las 06:00 hasta las 22:00.

Fuera de ese lapso, cualquier emisión sonora que supere los 55 decibeles puede considerarse como contaminación acústica y desencadenar sanciones, como lo establece la ordenanza.

Ruido en Guayaquil: ¿Cuáles son las sanciones para quienes incumplen la norma?

La normativa establece sanciones para quienes sean denunciados por incumplir el horario permitido para fiestas privadas con alto volumen, que pueden llegar incluso a los dos salarios básicos unificados, es decir, 940 dólares en este 2025.

Asimismo, los agentes de control tienen la potestad de retirar los equipos o insumos que generen ruido, como parlantes, equipos de sonido, motores, entre otros, una vez que se compruebe que superan los decibeles establecidos.

Ruido en Guayaquil: ¿Cómo denunciar?

El ciudadano que se siente afectado por el ruido excesivo puede realizar una denuncia ante el Municipio de Guayaquil para que se inicie un proceso administrativo. El primer paso es recopilar evidencias como videos, grabaciones de audio o fotografías. Luego, entregar las pruebas ante la Dirección de Convivencia Ciudadana del Cabildo.

Otra opción es llamar al sistema integrado de seguridad ECU911 para que actúen agentes de la Policía Nacional ante un evento en el que el ruido es persistente y fuera del horario establecido, interrumpiendo la tranquilidad de la comunidad.

