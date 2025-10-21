Arbitraje internacional da la razón al Municipio de Guayaquil en caso Aerovía

El laudo internacional desestimó la demanda presentada por Poma y Sofratesa contra el Municipio y la ATM por el contrato

En la gestión de Álvarez se ha informado que el sistema de la Aerovía será administrado por la empresa municipal de movilidad Moviquil.

En 2022, las empresas Poma S. A. S. (Francia) y Sofratesa Inc. (Panamá), integrantes del Consorcio Aerosuspendido Guayaquil, iniciaron un arbitraje internacional contra el Municipio de Guayaquil y la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) por presunto incumplimiento de contrato de la Aerovía.

Este martes, 21 de octubre de 2025, el exgerente de la ATM, Andrés Roche, aseguró a través de un comunicado que la demanda fue desestimada.

“El laudo internacional emitido a favor del Municipio de Guayaquil ratifica lo que siempre sostuvimos: la Aerovía fue concebida como un sistema de transporte moderno, técnico, viable y ambientalmente responsable que conecta Durán con Guayaquil”, señaló Roche, uno de los principales promotores de este sistema.

Un laudo arbitral que impone técnica y razón, en beneficio de la ciudadanía. pic.twitter.com/2vTtnTkTlH — Andres Roche (@andresroche) October 21, 2025

El fallo internacional indica que el contrato fue ejecutado bajo los principios de sostenibilidad y equilibrio económico.

Según Roche, el operador sabía los riesgos y beneficios del proyecto, que reemplazó un transporte informal y caótico en el Puente de la Unidad Nacional y la avenida Pedro Menéndez Gilbert.

¿Qué implica el laudo internacional para el futuro de la Aerovía?

“La Aerovía debía sustituir el desorden por eficiencia, la contaminación por movilidad limpia y el caos por orden. Sin embargo, intereses mafiosos ligados a ciertos transportistas intentaron sabotear el sistema con rutas ilegales”, añadió Roche.

El exfuncionario afirmó que el laudo “da la razón a Guayaquil y Durán”, y pidió a las autoridades actuales “ejercer mano firme contra el transporte informal y mafioso”.

Roche también felicitó a los abogados Andrés Ortiz, Camilo Ruiz y al equipo jurídico del Municipio por su defensa exitosa del proyecto.

Para conocer más detalles, EXPRESO ha solicitado una entrevista con la ATM la tarde de este martes.

