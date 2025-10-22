Seis personas detenidas tras operativos en la ATM por presunta asociación ilícita

Entre los aprehendidos están la procuradora de la ATM y cinco agentes de tránsito

La madrugada de este miércoles 22 de octubre de 2025, agentes de la Policía Nacional y personal de la Fiscalía General del Estado ejecutaron un operativo por presunta asociación ilícita dentro de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) de Guayaquil. Seis personas fueron detenidas, entre ellas la procuradora de la institución y cinco agentes de tránsito municipal.

Según detalló el Ministerio del Interior, las intervenciones comenzaron alrededor de la 01:00 con nueve allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad. Uno de los principales escenarios fue la sede de la ATM, ubicada en el sector de La Florida, al norte de Guayaquil. Las diligencias incluyeron también viviendas particulares, donde se recabaron elementos que servirán como indicios dentro del proceso judicial.

¿Qué se halló en los operativos?

Entre los hallazgos registrados consta el decomiso de matrículas de vehículos de otros cantones y teléfonos celulares ocultos en el domicilio de uno de los agentes de tránsito. Además, fue allanada la vivienda de un abogado presuntamente vinculado con la funcionaria detenida.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la procuradora habría recibido pagos irregulares para intervenir a favor de conductores que enfrentaban sanciones. Los agentes aprehendidos también estarían involucrados en estos hechos y, según información policial, algunos de ellos tendrían nexos con estructuras delictivas organizadas.

Los detenidos fueron trasladados al Complejo Judicial Norte de Guayaquil, donde se espera la audiencia de formulación de cargos.

La investigación inició hace cuatro meses

La intervención forma parte de una investigación que comenzó hace cuatro meses y busca desarticular una estructura que, presuntamente, beneficiaba a conductores sancionados a cambio de pagos irregulares.

No es la primera vez que se investigan hechos de corrupción dentro de las agencias de tránsito del país. En los últimos meses se han realizado operativos similares en otras ciudades, como Manta, donde también se ha detectado la presunta existencia de redes que operaban bajo un esquema de cobros irregulares para evitar sanciones.

Los seis detenidos fueron trasladados al Complejo Judicial Norte de Guayaquil, donde en las próximas horas se desarrollarán las audiencias de formulación de cargos. Mientras tanto, la ATM no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la implicación de su procuradora ni sobre los posibles procesos administrativos que se ejecutarán dentro de la institución.

Las autoridades aseguraron que las investigaciones continúan y no se descarta que en los próximos días se anuncien nuevas detenciones y más allanamientos como parte de una ofensiva más amplia contra la corrupción en instituciones públicas.

