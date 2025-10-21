Alias Fede es trasladado a la Fiscalía para rendir declaración en proceso judicial

Trasladan a alias Fede a la Fiscalía para rendir versión en un caso judicial, en medio de un fuerte operativo

Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, fue trasladado hasta el edificio Montecristi, ubicado en Antepara y 9 de Octubre, en el centro de Guayaquil, en la tarde del martes 21 de octubre para rendir versión en uno de los casos en los que ha sido vinculado.

Fede, quien se encuentra detenido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, situada en el norte de la ciudad, llegó a las dependencias del Ministerio Público en la mañana de este día; sin embargo, no ha sido informado por qué proceso fue movilizado con un gran contingente policial y militar.

Videos muestran la custodia policial durante el traslado de los privados de libertad

Él, según videos compartidos en redes sociales, llegó junto con otras tres personas privadas de la libertad, aunque fue el único que no vestía una camiseta naranja, característica de los reos. Ellos descendieron de dos tanquetas que fueron custodiadas por al menos 20 uniformados.

Luego, a las 18:20, los agentes detuvieron el paso de transeúntes para controlar la seguridad alrededor de la salida del objetivo de alto valor, como ha sido considerado por el Gobierno luego de su fuga de la Penitenciaría del Litoral el 20 de junio de 2025.

Gómez Quinde fue sacado del edificio de la Fiscalía con su rostro cubierto con dos mascarillas negras; en cambio, las otras tres personas privadas de la libertad cubrieron su cara con la camiseta naranja que vestían. Inmediatamente, fueron subidos de vuelta a las tanquetas y los vehículos arrancaron para dirigirse al norte de la ciudad, por la calle Antepara y luego la avenida Quito.

La Fiscalía, por su parte, no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la presencia de Fede y otras personas privadas de la libertad en el edificio del centro de la urbe porteña.

