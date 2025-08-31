Humboldt Math 2025 reunió a 25 colegios en una competencia de excelencia

La competencia intercolegial demostró que las matemáticas pueden unir a colegios en un ambiente de excelencia académica

La competencia organizada por el Colegio Alemán Humboldt reunió a 25 colegios en una jornada académica de alto nivel.

El Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil fue el escenario del IV Concurso Intercolegial de Matemática Bachillerato “Humboldt Math 2025”, un encuentro académico que convocó a 25 colegios del país. La jornada realizada en el auditorio Onkel Karl de la institución, buscó estimular el talento juvenil y propiciar un intercambio académico de alto nivel en áreas como álgebra, geometría, trigonometría y teoría de números.

El evento contó con una organización precisa y un ambiente de disciplina. Para Israel Hoyos, coordinador del concurso, la iniciativa representa una oportunidad única para los jóvenes: “Cada edición es un desafío y trae mucha satisfacción poder cada año brindar un espacio para estudiantes destacados con habilidades que puedan mostrar su talento y creatividad”. El colegio anfitrión, como es tradición, no participó en la premiación para mantener la imparcialidad del certamen.

Más de 1.000 funcionarios controlarán el retorno a clases en Quito Leer más

Los ganadores de la competencia fueron premiados

Los resultados de la competencia destacaron a Logos Academy como el ganador del primer lugar, mientras que el Liceo Panamericano Samborondón obtuvo el segundo puesto y la Unidad Educativa Bilingüe Delta alcanzó el tercer lugar. La calidad de los equipos participantes reafirmó el prestigio del concurso como un espacio académico de referencia en la región.

El estudiante Ángel Ramos, de segundo bachillerato vespertino del CAH, compartió su experiencia: “Fue un gran evento que puso a prueba nuestros conocimientos adquiridos en clase. Los profesores se veían muy emocionados con nuestra presencia. Fue importante ver la participación de otros colegios de élite de la ciudad de Guayaquil, prácticamente todos siendo capitanes, representantes de pura excelencia académica.

Las autoridades del Colegio Alemán Humboldt respaldaron el concurso, destacando el liderazgo académico de la institución y la proyección de sus estudiantes. Cortesía

El evento se destacó por la motivación de los profesores, sobre todo el Herr Theron Mendel, nuevo rector general del colegio, junto con su esposa, quienes estaban muy contentos de ver un intercolegial en el auditorio Onkel Karl. Nosotros como alumnos sentimos la presión típica de un concurso de este calibre, pero la buena actitud de los profesores, y también autoridades, como el Herr César Crespo, nos permitió estar cómodos”, aseguró Ramos.

La barra de ballet más grande del Ecuador brilló en el Malecón 2000 Leer más

Asimismo, la estudiante Emilia Alava, participante del CAH, describió a EXPRESO, el aprendizaje obtenido dentro del certamen: "Siempre me sorprende que los problemas no sean solo resolver algo, sino que te hacen pensar y aplicar todo lo que sabes para encontrar la lógica y encontrar una solución de forma eficiente. El resolver un ejercicio nos permite tener un buen sentimiento de autosuficiencia y orgullo".

Un evento que busca inspirar a estudiantes

El Humboldt Math 2025 dejó en claro que la matemática puede convertirse en un punto de encuentro para jóvenes talentos y docentes apasionados. Más allá de los premios, la cita se consolidó como un espacio de fraternidad académica, donde la preparación, la disciplina y la motivación marcaron la diferencia.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ