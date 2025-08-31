Casa Abierta ESPOL: un puente entre el bachillerato y la vida universitaria

La participación de 47 colegios refleja el interés creciente de los estudiantes por conocer de manera vivencial la oferta académica de la ESPOL y explorar sus talentos e intereses.

Cada año, la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) abre sus puertas para que cientos de jóvenes de bachillerato vivan, por un día, la experiencia universitaria. La iniciativa, conocida como Casa Abierta, busca acercar a los estudiantes al mundo académico y proyectarlos hacia un futuro con más y mejores oportunidades.

“El objetivo central de la Casa Abierta es motivar a los adolescentes a descubrir sus intereses y reconocer sus talentos. Queremos que vean en la ESPOL no solo una institución educativa, sino un espacio donde construir un proyecto de vida sólido, con formación de calidad y opciones reales de crecimiento”, afirmó José Arturo Maldonado, gerente de Comunicación de la ESPOL.

Actividades interactivas y vivenciales

Durante la jornada, los visitantes recorrieron laboratorios, presenciaron demostraciones tecnológicas, participaron en talleres prácticos y asistir a charlas sobre procesos de admisión y orientación vocacional. Además, cada facultad instaló stands informativos donde los jóvenes accedieron a detalles de las carreras, becas, intercambios internacionales y experiencias de vida universitaria.

El síndrome de Gulliver: pequeños excesos que ponen en riesgo al corazón Leer más

“Queremos que los futuros universitarios tomen decisiones informadas sobre qué estudiar. Por eso les ofrecemos actividades vivenciales que les permitan experimentar de cerca cómo sería su vida académica en la ESPOL”, destacó Maldonado.

Una participación diversa

En esta edición se contó con la asistencia de estudiantes de 47 colegios, tanto de Guayaquil como de provincias cercanas. No hubo un proceso de selección estricto; la ESPOL envió invitaciones y también recibió a instituciones que se sumaron de forma voluntaria.

RELACIONADAS La Società Dante Alighieri Comitato di Guayaquil celebra Ferragosto

“La alta respuesta de los colegios refleja un interés genuino por nuestra oferta académica. Con la participación de estos 47 centros educativos buscamos que más estudiantes tengan acceso a información clave para construir un futuro académico y profesional bien fundamentado”, comentó el vocero.

Los estudiantes de colegio pudieron participar de diversas demostraciones de tecnología. Gabriel Cornejo

Charlas de orientación vocacional

Uno de los espacios más valorados de la Casa Abierta fueron las charlas de orientación vocacional. En ellas se abordaron tres ejes: el autoconocimiento, el análisis de la demanda laboral y la importancia de pruebas estandarizadas de orientación.

Proyectos de arquitectura para Guayaquil se muestran en la EXPO FAU itinerante Leer más

Maldonado explicó que el propósito es “guiar a los jóvenes en una de las decisiones más trascendentales de sus vidas: la elección de una carrera. Queremos que alineen sus aspiraciones personales con las necesidades de la sociedad, creando un puente entre desarrollo individual y oportunidades profesionales”.

Un plan de promoción constante

La Casa Abierta no es un evento aislado. La ESPOL mantiene un plan integral de promoción de su oferta académica durante todo el año. Entre sus acciones destacan talleres prácticos impartidos en colegios, charlas presenciales o virtuales, visitas guiadas al campus y participación en ferias universitarias.

“Este evento es uno de nuestros hitos más visibles, pero nuestro trabajo de difusión es permanente. Durante todo el año mantenemos contacto directo con los estudiantes para que conozcan las oportunidades que la ESPOL les ofrece y puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro”, concluyó Maldonado

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ