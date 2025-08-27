Expreso
EXPO FAU en la UArtes
La exposición itinerante de trabajos, como parte de la IX EXPO FAU, se realiza en el pasaje de la Universidad de las Artes (UArtes).CORTESÍA

Proyectos de arquitectura para Guayaquil se muestran en la EXPO FAU itinerante

La exposición de trabajos se realiza en el pasaje Illingworth, en la UArtes, centro de Guayaquil

Un centro comunitario flotante, proyectos de vivienda social colectiva o la Unidad Municipal Distrital para el barrio Centenario, son algunos de los proyectos que se exhiben como parte de la IX EXPO FAU.

La actividad es organizada por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad de Guayaquil. La muestra incluye diseños que participaron también en el V Concurso Francesco Maccaferri.

Son cerca de 20 proyectos, elaborados por 28 estudiantes, desde primer hasta octavo nivel, "que expresan la fuerza de las exploraciones académicas como ejercicio de innovación y pensamiento crítico", indicó la organización.

Los trabajos se exponen hasta este viernes 29 de agosto de 2025 en el pasaje Illingworth, en el edificio que ocupan la Gobernación de Guayas y la Universidad de las Artes (UArtes), junto a la Plaza de la Administración.

"Esta exhibición se toma el espacio público de Guayaquil, convirtiendo la calle en aula abierta y laboratorio de ideas, para que la ciudadanía conozca cómo los futuros arquitectos y arquitectas están imaginando nuevas formas de habitar y transformar la ciudad", destacó la FAU.

Jornada de arte y arquitectura este 28 de agosto

Instalaciones del MAAC en Guayaquil

Rediseñar accesos del MAAC se plantea para hacer atractivo a este museo de Guayaquil

La FAU, la UArtes y el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC) organizan actividades en cinco puntos del centro de Guayaquil.

Jueves cultural de arte y arquitectura se denomina el espacio que se hará este 28 de agosto. Comenzará a las 11:00, con la presentación de la revista Artes, en el museo Presley Norton.

La EXPO FAU forma parte de esta jornada, con la exposición de los trabajos, desde las 14:30, en el pasaje Illingworth.

A las 15:30 habrá la muestra de nuevos medios, denominada Fantasmas en la máquina. Será en el edificio MZ 14, de la UArtes, ubicado en 9 de Octubre y Pichincha.

Finalmente, el MAAC inaugurará la muestra "Viajeras errantes y diálogos impertinentes", a las 18:00. El museo está ubicado en avenida Malecón y Loja.

