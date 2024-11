Hipnoparto: Una técnica revolucionaria para un parto tranquilo y sin miedo

En la sociedad, concebir un hijo suele entenderse como un proceso natural que llega, por elección, a cada mujer en su momento adecuado. Sin embargo, muchos de los diálogos y creencias en torno al proceso están impregnados de miedo. Para cambiar esta perspectiva, en Inglaterra se creó el hypnobirthing (hipnoparto), una técnica que busca reducir los temores en torno al parto mediante la relajación profunda de la madre.

Marta ‘Martu’ Valls, doula e instructora de hipnoparto, explica que, a pesar del nombre, esta técnica no pretende hipnotizar. “En realidad, la hipnosis es un estado en el que la mente está en calma. Lo experimentamos justo antes de dormirnos y al despertarnos”, aclara.

Esto resulta beneficioso porque “reemplaza los miedos, ansiedades y dudas sobre el parto con seguridad y confianza”, añade.

Ya sea que quiera parir por cesárea o natural, el objetivo del hipnoparto es preparar la mente para el día en que la madre traerá al mundo a su bebé. Para ello, se enfoca en tres pilares fundamentales: la preparación física, la evidencia científica y la preparación mental. Cada uno de estos elementos, ejecutado correctamente, permite ver el parto como una etapa positiva de la vida.

Cuando una madre está en calma y tiene acceso a todas estas herramientas, es más probable que segregue las hormonas del parto de manera espontánea y natural. En cambio, cuando está en pánico, ansiosa o en un entorno que no la acompaña, el parto puede detenerse y es necesario intervenir. En esos casos es donde aparece la medicina, y a veces la mejor ayuda para una mamá es darle confianza, es decirle ‘yo confío en ti’, ‘estoy acá para acompañarte’” Marta Valls, doula, Instructora de Hipnoparto y Puericultora certificada por la ACADP



Los pilares fundamentales del hipnoparto

Preparación física: es esencial cuidar de su bienestar mientras se encuentre en gestación. Por eso una de las partes involucra tener un descanso adecuado, buena alimentación, hacer actividad física que se acople a su estado y relajación o meditación guiada. Evidencia científica: el hipnoparto no solo es guiado por las instructoras; es fundamental que las mujeres cuenten con acompañamiento médico durante todo su embarazo mientras practican esta técnica. Preparación mental: se enfoca en desarrollar una mente fuerte, mediante herramientas como la meditación, la visualización, afirmaciones positivas, entre otras, para que cuando llegue el día la futura mamá pueda sobrellevar con armonía su parto.

¿Qué sucede en las clases de hipnoparto?



En el hipnoparto, la respiración consciente es una herramienta esencial que conecta la mente con el cuerpo, esto permite a la madre entrar en un estado de calma profunda durante el trabajo de parto. Practicar la respiración de forma consciente diariamente, ya sea al dormir, bañarse o caminar, ayuda a las madres a regular su estado físico y emocional, preparándolas para manejar las largas del proceso de alumbramiento. Esta técnica no solo facilita la labor de parto, sino que también sirve para mejorar el bienestar general durante todo el embarazo, porque como dice la experta Martu “la respiración es el puente que conecta la mente con el cuerpo”.

La visualización es otra herramienta poderosa. Al visualizar experiencias positivas, la madre se enfoca en vivir el proceso de una manera tranquila y gratificante, sin importar si el parto termina de forma natural o por cesárea. Se acompaña esta técnica con afirmaciones positivas. Estas ayudan a contrarrestar pensamientos negativos comunes para reforzar la confianza de la madre con frases como “yo puedo” o “confío en mí”. Estos pensamientos fortalecen su seguridad y mantienen el control mental.

Por último, las relajaciones y meditaciones guiadas completan esta preparación al inducir un estado de calma profunda, en el que la madre puede relajarse tanto que a veces alcanza un estado similar al sueño, sin perder la consciencia. Estas prácticas están diseñadas en etapas: primero, se toma consciencia de la respiración; luego, se alcanza una relajación más profunda, y finalmente, se llega a un estado hipnótico ideal para enfrentar el dolor y las contracciones. “En lo personal”, añade la experta, “fui entendiendo que este dolor tiene un sentido; hablamos de un dolor saludable. Les digo (a las mujeres) que somos mamíferos, que experimentamos lo mismo que el resto de las especies mamíferas y que necesitamos sentirnos seguras, en calma, protegidas y en un entorno familiar para poder parir. Hablamos mucho sobre cómo cuidar nuestros cinco sentidos y utilizarlos como nuestras herramientas”.

Además, la pareja es una parte fundamental al estar informada y preparada para brindar apoyo a la madre, ayudándola a respirar, brindándole contención y palabras positivas, y es un pilar emocional durante todo el proceso. Antiguamente, el parto era considerado solo una cuestión de mujeres, pero hoy en día es importante que la pareja también se informe y participe activamente junto a la madre, que comprenda cada etapa del la labor.

Contar con una pareja preparada facilita que la madre pueda alcanzar un estado de calma, lo que le ayuda a atravesar las contracciones y el dolor de manera más llevadera.

Hipnoparto: así se lo vive

"Hace 11 años conocí el hipnoparto con mi primera hija y tuve un parto muy bonito. Mi labor duró 7 horas, así que pude aplicar la técnica durante todo el proceso, lo cual me ayudó muchísimo. Llegué al hospital con casi 8 cm de dilatación, ya en la fase de expulsión, y no podía creerlo, ya que no sentía tanto dolor como esperaba para ese momento. Pensaba que apenas estaría en 5 cm. La respiración fue de gran ayuda. Como doula, cuando las mujeres se preparan para el parto, siempre les recomiendo mucho el hipnoparto. Hoy en día hay muchas más personas certificadas que ofrecen talleres, así que las opciones son amplias.

Ahora, después de dar a luz hace dos meses, hice hipnoparto cristiano y me encantó. En este método te explican la técnica y te dan acceso a una aplicación con audios de relajación, ejercicios de respiración, y hasta salmos. Esta vez mi parto fue mucho más rápido; fue en casa, en agua, y duró casi tres horas. No pude aplicar todas las grabaciones durante todo el tiempo porque, al ser tan rápido, cuando llegó el equipo y tuve que moverme más, me desconecté un poco de la técnica”.

Paulina Vallejo, doula y educadora perinatal