Tras la viudez, ¿puedo reencontrar el amor?

La pérdida de una pareja es una experiencia difícil y desafiante que muchas personas enfrentan en algún momento de sus vidas. Cuando sucede, el futuro puede parecer incierto y más aún cuando se trata de volver a abrir su corazón hacia otra persona. Es ahí, cuando surge la pregunta: ¿Es posible enamorarse de nuevo después de haber amado tanto a alguien que ya no está? A continuación, exploraremos qué hay detrás de la viudez, las etapas de duelo y la posibilidad de reabrir las puertas a un nuevo amor.

La pérdida del compañero de vida

Decirle adiós a quien se amó, no sólo implica una pérdida emocional, sino que también representa una pérdida de la vida compartida, de las rutinas diarias y de los planes a futuro. La psicóloga clínica Marianella Moreno menciona que aunque al hablar de la viudez lo primero que viene a la mente es pasar por ella en la etapa de la vejez, en realidad, puede ocurrir a cualquier edad.

Esta situación, no solo afecta al individuo de forma amorosa, sino también su relación con su entorno y su forma de ver el exterior. Es que, la viudez es un cambio de vida que requiere una nueva adaptación. Además, la psicóloga clínica Pamela Castro recalca que al pasar por ella, existe una mezcla de emociones como la tristeza, la soledad, la culpa (al no poder despedirse o no tener más tiempo con esa persona); y la angustia (al no saber qué será de él o ella sin su pareja).

¿Cuánto tiempo se tarda en sanar?

El tiempo de recuperación tras un duelo depende de cada caso y Moreno menciona que también depende del motivo del por qué la persona enviudó. “Si su pareja tuvo una enfermedad larga, entonces la persona podría haber estado viviendo poco a poco el duelo antes del fallecimiento. Por otro lado, la viudez puede ocurrir de forma repentina a causa de un accidente o algo inesperado”.

En ambos casos, la experta cree que no hay un tiempo correcto o específico para sanar, “cada persona tiene su propio ritmo y es esencial respetarlo. Solo él o ella sabrá cuándo estará listo para avanzar”.

¿Es posible o no volverse a enamorar?

El duelo tiene un proceso natural que, tras atravesarlo, puede surgir la pregunta: ¿puedo volver a amar después de haber perdido al amor de mi vida? Sobre esto, Castro dice que ya sea que atraviese la viudez durante la juventud o la vejez, sí es posible reencontrar el amor, pero es una decisión que cada persona debe tomar una vez que se sienta lista y decida abrir su corazón a esa posibilidad. “En una edad avanzada, quizás la búsqueda de una pareja sea más lejana y no sea una prioridad, pero no es imposible”.

Eso sí, Castro añade que primero, la persona necesita reconstruirse internamente para poder entregarle a esta nueva persona una versión sana de sí mismo. “Si estoy en un proceso de duelo en el que aún no he sanado, no voy a tener toda mi capacidad para amar”, recalca Castro.

Hay que recordar que, aunque no todos sientan el deseo o la necesidad de volver a enamorarse (lo cual también está bien), para quienes sí lo deseen, es importante atravesar esta nueva etapa abrazando su pasado y dándose una nueva oportunidad en su futuro.

Nadie reemplaza a nadie

Moreno comenta que se debe reconocer que jamás se va a reemplazar a la persona que se fue, sino que se va a evolucionar y crear una nueva historia con un nuevo amor. “La clave es darse cuenta que a pesar de todo el dolor que pasó, es una persona valiente y su corazón tiene la capacidad de regenerarse, crecer y darse una segunda oportunidad”.

Hay quienes pueden sentirse culpables de volverse a enamorar al pensar que están traicionando la memoria de su anterior pareja, pero por eso, es importante respetar tu propio ritmo e intentarlo una vez que se sienta en la capacidad de volver a amar de forma saludable.

En el caso de que la persona cierre por completo las puertas del amor por miedo a volver a perder a su pareja, Moreno recalca que “aunque suene duro, lo único certero en esta vida es que todos vamos a morir, entonces, ¿por qué vivir con la constante preocupación de si va a morir o no mi pareja? Es mejor centrarse en el presente y disfrutar del amor que nos rodea ahora”.

La importancia de la terapia

Ir a terapia puede convertirse en una poderosa herramienta para procesar el duelo ya que hay pensamientos que a veces, no se pueden exteriorizar con quienes están a su alrededor. “Es importantísimo que cualquier persona que viva un duelo asista a terapia para poder sentirse acompañada y escuchada. Muchas veces, sólo necesitamos verbalizar lo que sentimos y lo que estamos atravesando. De la mano de un profesional, esto se vuelve un poco más fácil”, dice Moreno.

Etapas del duelo

Pueden ser percibidas como una montaña rusa emocional y cada persona puede vivirlas de una forma distinta, al no ser lineales. Entre ellas se encuentran:

Negación: Al inicio, es posible que la pérdida parezca irreal y la persona aún no tiene claro lo que ha sucedido al estar en un estado de ‘shock’. La mente intenta protegerlo/a de ese gran dolor, llegando a negar la realidad.

Ira: Puede experimentar frustración y enojo por la situación, al cuestionar el por qué de la pérdida.

Negociación: Algunas personas reflexionan sobre lo que podrían haber hecho diferente o si podrían haber hecho algo para que el otro no falleciera. Puede haber emociones como la culpa o arrepentimiento.

Depresión: La tristeza se presenta de manera más profunda. La realidad de la pérdida se hace más evidente y predomina la sensación de vacío.

Aceptación: Finalmente se comprende y acepta lo sucedido. No significa que se ha olvidado, sino que se encontró una manera de seguir adelante.

