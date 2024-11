Señales para dejar ir: ¿Cómo saber si una relación ha perdido el rumbo?

Identificar que una relación ya no es para uno puede ser difícil. Expertas profundizan sobre las señales más comunes

Las relaciones, ya sea de amistad o de pareja, son como navegar en el océano. Al inicio, todos deseamos que ese viaje sea largo y placentero, con aguas pacíficas y cristalinas. Sin embargo, en medio de la travesía, es posible que empecemos a notar ciertas señales que indiquen que el rumbo del viaje podría no continuar viento en popa. Es en esos momentos, en los que el mar se vuelve turbulento y ya no encuentra paz, cuando debe enfrentarse a una difícil decisión: ¿Es hora de cambiar de dirección, soltar el timón y dejar atrás esa relación? A veces, soltar es la única forma de encontrar nuevos océanos con cielo despejado y un horizonte claro, donde pueda navegar en calma y sin perder el norte sobre quién es.

Señales de alerta

La psicóloga clínica Jasmin Lama explica que “toda relación sana está basada en el respeto mutuo, donde ambos deben sentirse escuchados y valorados”. Por eso, aunque en las relaciones de pareja siempre van a existir desacuerdos, Lama dice que hay varias señales que pueden indicar que ya una relación ha dejado de ser saludable y no es positivo que continúe.

Desinterés: Falta de importancia hacia el bienestar emocional del otro y desinterés en las actividades diarias de la pareja.

Conflictos frecuentes: Conversaciones que no llegan a ninguna resolución e incapacidad de resolver conflictos de una manera constructiva.

Desconfianza: Celos infundados o la idea de que no se puede confiar en la pareja.

Exceso de control: Uno de los miembros intenta controlar la vida del otro, decidiendo con quién salir o qué hacer.

Abuso emocional, físico y verbal: Cuando uno de los miembros de la pareja muestra comportamientos violentos.

Manipulación emocional: Usar la manipulación para controlar o influir en el comportamiento, las elecciones o las emociones del otro. Esto puede manifestarse de distintas maneras, como hacer sentir culpable a la pareja en situaciones en las que no tiene responsabilidad.

Faltas de respeto: El respeto es uno de los elementos más importantes en una relación de pareja, ya que genera confianza en la relación y en nosotros mismos. Las faltas de respeto se pueden presentar de diferentes formas, como menospreciar, burlarse o invalidar los pensamientos o emociones del otro, o ignorar los límites y valores personales.

¿Y las señales de alerta en una amistad?

Katiuska Delgado, psicóloga clínica con formación psicoanalítica, menciona que tanto en las relaciones de pareja como en las de amistad existen similitudes en lo que distingue si son sanas o no. “Las diferencias son mínimas porque se trata de una relación igual: en ambas buscamos ser aceptados, que nos respeten y nos valoren. Pero el amor en la amistad no es igual al de una pareja, ya que no tiene erotismo, atracción física o pasión; más bien se caracteriza por la compasión, la generosidad, la armonía y el bienestar”.

Entre las señales se encuentran:

Falta de confianza y admiración positiva: En lugar de alegrarse por los logros del otro, se molesta o se alegra por los fracasos.

Crítica constante: Humillar o hablar mal sobre el cuerpo o la vestimenta del otro sin considerar sus sentimientos.

Falta de reciprocidad: No estar presente para el otro, especialmente en los momentos difíciles, cuando el amigo siempre está ahí para uno.

¿Por qué es difícil terminar una relación negativa?

Lama dice que existen varios factores y causas que dificultan poner límites o terminar una relación que nos hace daño, como la dependencia emocional, la baja autoestima, el miedo a los cambios, la costumbre, la presión del entorno, la idealización de la relación y el miedo a la soledad.

Delgado también explica que “desde nuestra infancia, nos han enseñado que tenemos que priorizar al otro, que debemos cumplir las necesidades y deseos del otro sobre los nuestros”. Por eso recalca que lo primero que debemos aprender es a poner límites a nosotros mismos para poder poner límites a los demás. “No hay que esperar a que ocurra un evento traumático o algo muy negativo en la relación para decidir terminar. Es cierto que es muy difícil soltar porque a veces elegimos inconscientemente desde nuestras carencias, y al hacerlo, no elegimos con amor real, sino desde carencias que nos lastiman”, dice.

El amor NO todo lo soporta

Delgado señala que la creencia de que “el amor todo lo soporta, todo lo puede, todo lo perdona” puede ser un factor que haga que las personas se mantengan en relaciones insanas. “Lamentablemente, esta creencia viene desde nuestros ancestros, pero hay que tener cuidado con estos discursos porque no es algo que debemos seguir normalizando. No estamos en una relación de pareja para soportar al otro, sino para aprender de él y amarlo. Somos humanos, somos imperfectos y debemos asumir cada conflicto que tenemos para no dañar a los demás ni a nosotros mismos”, dice Delgado.

Recomendaciones para dejar ir

Trabajar en la empatía. Intentar ponernos en el lugar del otro, ya que este también puede estar sufriendo. Ser empáticos puede facilitar el proceso para ambos. Ser claros con nuestros sentimientos y emociones. Utilizar el “yo” en lugar del “tú” para que la otra persona no se sienta atacada. Por ejemplo: “me doy cuenta de que nuestras necesidades son diferentes” en lugar de “tú no me haces feliz”. Cuidar nuestro bienestar emocional. Terminar una relación puede ser muy agotador para ambos y es necesario permitirnos buscar apoyo en nuestras amistades y familia. Reflexionar sobre el motivo de la decisión. Antes de terminar la relación es importante analizar el motivo, ya que esto nos ayudará a expresarlo mejor, siempre con claridad y respeto. Evitar hablar en momentos de tensión. Buscar siempre un lugar tranquilo, donde no haya interrupciones.

La terapia, una herramienta clave

La terapia puede ayudar a poner fin a relaciones que ya no son saludables y, durante el proceso de ruptura, puede servir de apoyo para procesar el dolor de manera más sana, ya que esto puede llegar a ser emocionalmente muy difícil. En ella, también se pueden identificar patrones que han llevado a elegir parejas que no son saludables, ayudando a romper ciclos repetitivos. La terapia permite aprender técnicas y habilidades para una comunicación más asertiva, conocer y explorar los propios sentimientos y reflexionar sobre las dinámicas en las relaciones.

Además, es posible trabajar en la autoestima para tomar mejores decisiones y, sobre todo, para recordar que todos merecemos relaciones sanas. “Busque apoyo y tómese todo el tiempo que necesite, ya que las decisiones importantes requieren de mucha reflexión, autocompasión y paciencia”, añade Lama.

