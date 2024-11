Camille Gamarra: “La clave está en la gratitud”

Camille, artista visual de 34 años, ha enfrentado grandes pérdidas que marcaron su vida y la llevaron a encontrar en el arte una herramienta de sanación. Su historia de duelo comenzó con la muerte de su padre -hace ocho años-, quien la crió solo desde que ella tenía 5 años. “Ese primer duelo lo pasé con mucha culpa porque mi papá y yo estábamos distanciados, y con toda esta carga negativa que suele traer el duelo. Además, estaba atravesando el divorcio de mi primer matrimonio”, recuerda.

Sin una conexión religiosa en ese entonces, Camille enfrentó la pérdida en la soledad y la desesperanza, sumida en un caos emocional mientras sacaba adelante a su hijo con múltiples trabajos. En medio de ese proceso, comenzó a notar pequeñas ‘señales’ que más tarde atribuyó a la presencia de un ser superior: “La vida me cuida, decía, pero luego poco a poco me di cuenta que era Dios quien me cuidaba”, comenta.

La dupla perfecta

De repente apareció en su camino un músico, Diego Gallardo, con quien se acopló de manera instantánea, junto él había procreado su segundo hijo. “En ese momento, parecía tenerlo todo: el hombre perfecto, la familia perfecta. Sin embargo, no lograba sentirme completamente plena; algo me faltaba”, asegura. Luego llegó la pandemia, una pausa obligatoria que hizo aflorar sus pensamientos y sentimientos. Fue entonces cuando comprendió la necesidad de sanar una etapa de su vida que había quedado en pausa: el duelo de su padre. Solo resolviendo esa pérdida podría disfrutar plenamente de esta nueva etapa.

Lupe Batallán: la mirada desafiante de una joven convencional Leer más

“Durante muchos años tuve fundaciones donde trabajaba con niños de sectores vulnerables donde utilizaba el arte-terapia como una herramienta y medio de comunicación”, anota. Así comenzó a trabajar en ‘Introversión’, una muestra artística que la ayudó a sanar su pasado, luego de 10 años sin exponer. “Aunque no sabía exactamente a dónde quería llevar todos esos sentimientos, luego vi que era un camino de la oscuridad a la luz; en ese descubrir me di cuenta que la clave está en la gratitud”.

La muestra incluía una instalación donde los visitantes podían escribir cartas a sus seres queridos fallecidos, las cuales Camille prometió quemar al final del año como un acto simbólico de despedida, es decir el 31 de diciembre del 2023. Sorprendentemente, su esposo falleció pocos días después de cumplir con ese ritual, lo que le hizo cuestionarse y, a la vez, fortalecer su fe.

Sanación a través del arte

“Nosotros tenemos este preconcepto de que la muerte es una pérdida o una ausencia, al final del día estamos recorriendo un puente, nuestro objetivo final es llegar al cielo”, reflexiona. En lugar de utilizar su propio arte para sanar esta última pérdida, Camille encontró consuelo en completar los proyectos musicales de su esposo junto a sus amigos, con la esperanza de preservar su legado y permitir que sus hijos conozcan la identidad artística de su padre. “El arte inmortaliza el alma del artista, y esto es lo que él va a dejar a sus hijos”.

Actualmente, Camille imparte talleres de arte-terapia, utilizando el collage, la pintura y la escultura para ayudar a otras personas a procesar su duelo. Asegura que no es necesario tener habilidades artísticas para participar, sino simplemente el deseo de explorar y conectar con las emociones: “El arte para mí es tan poderoso porque tiene esa capacidad de comunicarse sin hablar”. Estos talleres buscan transformar el dolor en belleza y hacer que los asistentes vean sus cicatrices como parte de una historia valiosa.

Hoy, Camille se siente más fuerte y capaz de compartir su experiencia de duelo, inspirando a otros a ver el dolor desde una perspectiva de amor propio y paz. Afirma que, aunque el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, y que el acto de crear permite a las personas enfocarse en el presente, convirtiendo la tristeza en gratitud. “Así, mi atención esta en el amor, ya no en el dolor”, concluye.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!